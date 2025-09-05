Cultura 05-09-2025

Exitosa presentación de Bafona en Longaví

- Los asistentes al gimnasio municipal valoraron la puesta en escena de un espectáculo de primer nivel.



Con presencia de la máxima autoridad local, Jaime Briones, la Delegada presidencial provincial Aly Valderrama, el Seremi de las Culturas y de las Artes, Franco Hormazábal, concejales, y numeroso público, se llevó a cabo la presentación artística del Ballet Nacional, lo que marcó un hito dentro de la programación de las Fiestas patrias en la comuna longaviana.



Al respecto, el alcalde Jaime Briones, manifestó que, " sabemos que este tipo de espectáculos son un lujo tenerlos acá, así que estamos felices porque además reconocemos a un vecino longaviano que es parte de esta institución por más de 30 años, Bernardo Mosqueira, además agradecer al Seremi de Cultura que posibilitó la visita del Bafona a Longaví”.

Asimismo, El Seremi de Cultura y las Artes, Franco Hormazábal, indicó :“concluyendo la gira regional, partimos En San Rafael, Parral y hoy día acá en Longaví con un gran marco de público que disfrutó de principio a fin la presentación”.

Finalmente, Bernardo Mosqueira, longaviano e integrante del grupo Bafona por más de 30 años, manifestó: “estoy muy emocionado, muy feliz por esta acá con mi madre, pero un poco triste porque ya no esté mi padre, porque venía siempre a ver los espectáculos, es muy lindo venir a Longaví, yo amo Longaví, pero extraño mucho a mi papá cada vez que estoy en mi comuna, y feliz de ver a nuestros vecinos disfrutar de un espectáculo del nivel que es Bafona”.

