Social 13-10-2024

Exitoso operativo realizó Universidad Autónoma de Chile en Linares



Con éxito se desarrolló la primera colaboración entre la Universidad Autónoma de Chile y el Departamento de Salud de Linares, en el marco de la realización de un Operativo de Salud en la comuna

La iniciativa se desarrolló en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto durante dos días, en los que atendió a más de 400 personas y cada una de ellas recibió entre una y cuatro prestaciones correspondientes a: Salud Mental; Atenciones Pediátricas; Atenciones Ginecológicas; Control de Morbilidad; Control Cardiovascular; Evaluaciones Posturales; Charlas de Educación Sexual; Exámenes Preventivos; Screening auditivo; u Otoscopía y extracción de cerumen.



“Quiero destacar es que todas estas prestaciones van a quedar registradas en el Sistema Público de Salud, de manera tal que no solamente estamos cumpliendo con nuestra misión de vincularnos con el medio que nos rodea, sino que también estamos contribuyendo a las políticas públicas del Estado de Chile”, destacó Marcelo Cevas, Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile en Talca.



Por su parte, Carla Carrasco, directora del Departamento de Salud de Linares, comentó que “es primera vez que nosotros realizamos un operativo en conjunto con una universidad. Nos encontramos súper contentos porque hemos puesto a disposición personal tanto nuestro, como sabemos también de la universidad, siempre en pro y en beneficio de nuestra comunidad”



Al respecto el Dr. Luis Jaime, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que esta iniciativa nació “motivada por la necesidad de vincularnos con la comunidad y en este caso en particular con la comunidad de Linares, ya que nuestro campo clínico principal está centrado en esta comunidad, tanto el hospital como el Departamento de Salud de Linares”.



“Estamos muy contentos como Dirección de Vinculación con el Medio de participar de esta iniciativa que es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Salud que involucró también a carreras de otras facultades (Psicología y Pedagogía en Educación Parvularia) y con nuestro socio estratégico que es el Departamento de Salud de Linares.”, destacó Felipe Sáez, director de Vinculación con el Medio.



Por su parte, Alexandra Morales, beneficiaria del Operativo de Salud, expresó que “es una iniciativa positiva porque, por lo menos yo, vengo por un motivo súper puntual que tiene que ver con kinesiología y que se me derive del consultorio al hospital, por esa especialidad, es largo bien tedioso. Entonces tener la posibilidad de tener un prediagnóstico o una indicación de lo que a uno le pasa es beneficioso”.