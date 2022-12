Nacional 24-12-2022

Exmilitar recuerda: El rescate tras la tragedia de Los Andes es "la misión de más envergadura en Chile"

El rescate hace 50 años de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, en la que 29 personas murieron, fue "la misión quizás de más envergadura que se ha hecho en Chile", según dice en una entrevista con EFE el exsuboficial de la Fuerza Aérea (FACH) Ramon Canales, copiloto de uno de los helicópteros que participó en la operación.

El 21 de diciembre de 1972, los rescatistas supieron del hallazgo de dos sobrevivientes uruguayos por parte de un arriero chileno, tras pasar nueve días caminando por la nieve de la cordillera luego de abandonar el lugar del accidente en busca de ayuda.

"La tarde de ese día estaba de servicio y el comandante Carlos García Monasterio me llamó y me dijo: Canales, nombra a las tripulaciones de tres helicópteros porque aparecieron dos uruguayos y vamos a despegar mañana a las 5:30", rememora el exsuboficial, que en ese entonces tenía 22 años y se desempeñaba como mecánico tripulante de cabo primero.

Cuenta que el día siguiente la meteorología "no acompañaba" y "no se podía volar bajo ninguna condición", por lo que tuvieron que esperar "que despejara un poco" la visibilidad.

"El comandante García dijo ¡Vamos, como sea!”, rememora Canales desde el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Santiago, donde se encuentra un avión Fairchild FH-227D hoy en desuso, el mismo modelo que el accidentado.