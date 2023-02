Crónica 19-02-2023

Exministro Mena: Es importante que las industrias que causan impactos sociales retribuyan



El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena descartó que sea necesario establecer un royalty para la industria forestal, pero propuso que esta contribuya mediante los ya existentes "impuestos verdes", dada la catástrofe de los incendios en la zona centro sur.



Lo anterior, pues en términos de emisiones de carbono, "cuando se apaguen todos los incendios, vamos a haber visto que lo que se habrá emitido fruto de ellos habrá sido casi equivalente a toda la industria y todo el transporte de Chile combinado", aseguró en Lo que Queda del Día.



"Uno podría pensar que como estas emisiones ponen en tela de juicio nuestros compromisos ambientales, podrían considerarse" bajo el paraguas de estos impuestos, "porque entregan a la sociedad un peso inmenso".





"El Estado tendrá que recurrir con una reconstrucción, que no estaba necesariamente planificada ni dentro de los presupuestos, y por tanto, si bien no creo que necesariamente la figura del royalty sea la que se considere, es súper importante que las industrias que por sus actividades u omisiones causan impactos sociales y gastos al Estado, sean capaces de retribuir a través de los impuestos", enfatizó.



Por otro lado, el director del Centro de Acción Climática señaló que en vista de la posibilidad de elaborar mapas de riesgo de incendios que modifiquen los planes reguladores, "esta reconstrucción es una muy buena oportunidad de no cometer los mismos errores".



"Si se va a replantar con la misma especie, estaremos simplemente replicando el riesgo hacia adelante, y una pregunta importante que tenemos que hacer es cómo cambiamos la forma en la cual forestamos, de manera que tengamos especies nativas mucho más resistentes a los fuegos, y al mismo tiempo, dar una heterogeneidad que impide que se propaguen con la misma velocidad que tienen hoy las plantaciones", remató Mena.