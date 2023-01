Social 05-01-2023

Experta en educación: “El Sistema de Admisión Escolar refleja la inequidad del sistema chileno”

- La doctora en psicología educacional, Carmen Montecinos, quien es directora del Centro Líderes Educativos PUCV, afirmó que se requiere invertir recursos para que existan más colegios de calidad y que respondan a las necesidades de las familias.



Durante los últimos días padres y apoderados en distintas regiones del país hicieron filas e incluso acamparon para inscribir a sus hijos en la lista de espera que se habilitó en el marco del Sistema de Admisión Escolar (SAE) a través de un registro público. La imagen dio cuenta de familias que no lograron un cupo o no quedaron conformes con el colegio que les asignó la llamada “tómbola”.

Para la doctora en psicología social, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y directora del Centro Líderes Educativos, Carmen Montecinos, la situación es reflejo de que el sistema educacional tiene “muchos problemas” y de “un tema más profundo que tiene la educación en Chile: la inequidad”.

Montecinos explicó que debido a que “hay pocos colegios de muy buena calidad”, son muchas las familias que buscan un cupo en ellos. Por esto, “necesitamos generar recursos, de manera que sean muchos más los establecimientos que puedan ofrecer un programa educativo que responda a las necesidades, intereses e inquietudes de los jóvenes y sus padres", afirmó.

La experta en educación planteó que “un sistema educativo de calidad puede generar un sistema de selección de mayor calidad, y uno de mala calidad desencadenará en un sistema de selección menor calidad. Por lo tanto, en este caso el SAE no es independiente del sistema educativo, hay una relación".

La profesora de la PUCV enfatizó que es necesario crear en Chile “un sistema que realmente ofrezca a las familias oportunidades de elección entre diferentes proyectos educativos. Si las familias pueden elegir entre uno o dos colegios, porque el resto no está a la altura de las expectativas de las familias, el problema es del sistema que no ofrece suficientes oportunidades".

Lamentablemente, dijo, “en este sistema la familia hace una primera selección, después pasa por este filtro del sorteo, y por lo tanto, al final tampoco la familia termina seleccionando".