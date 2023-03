Social 31-03-2023

Experta en salud pública entrega recomendaciones para prevenir contagios por gripe aviar

• Las personas que se enferman dentro de los 10 días de su exposición a aves infectadas deberían aislarse en casa y lejos de los miembros de su hogar, no concurrir a su trabajo ni al colegio, al menos hasta confirmar que no tienen una infección por un virus de la influenza aviar y estén recuperadas.

El Ministerio de Salud informó el miércoles el primer caso humano de gripe aviar en el país.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló que se trata de un hombre de 53 años y de la zona norte del país. Explicó que el estado de salud del hombre es “estable dentro de su gravedad” y que las autoridades esperan que se trate de “un cuadro más bien esporádico”.

“Al momento no existe transmisión persona a persona de este cuadro de influenza aviar, por tanto el riesgo para los seres humanos está restringido para aquellas personas que están en contacto directo con animales enfermos”, dijo la ministra Aguilera en conferencia de prensa.

Sin embargo, la jefa de salud advirtió que “las personas que se contagian o que se infectan de esta manera pueden tener un cuadro grave”.

¿Qué hacer en caso de contagio?

La jefa de la unidad de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Karla Rubilar, indicó que “es importante recordar que esta enfermedad puede tener síntomas respiratorios leves a enfermedades graves que pueden producir la muerte”.

Por esta razón la profesional aconseja:

Reforzar la vacunación contra la influenza: “si bien no es específica para esta enfermedad protege y cuida a la población, en particular a los trabajadores que manipulan aves”.

“También es importante decirle a la ciudadanía que si se encuentra con aves o animales silvestres muertos o manipula aves de cualquier tipo que hayan cambiado su comportamiento habitual es importante informarle al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) quien ha dispuesto números de contacto para poder informar este tipo de situaciones”, indicó la académica de la Universidad Autónoma de Chile.

Rubilar reiteró el llamado a que la ciudadanía esté alerta y se cuide, además de reiterar la importancia de la vacunación.