Nacional 30-10-2024

Experta explica por qué es necesario hablar de dinero con la pareja

La abogada especialista en temas de familia Francisca Bravo Cox alertó en Cooperativa sobre el manejo desigual de género respecto al dinero y los bienes durante la vida actual en pareja, a tal punto que la unión civil a través del matrimonio se erige como una "protección" frente a esta situación.

La experta comentó algunos de los tópicos de su libro "Lo nuestro, ¿es nuestro?" y analizó la configuración actual del concubinato: personas con expectativas profesionales, donde el hombre invierte en activos y la mujer gasta en bienes perecibles.

"La familia heterosexual se estructura de una manera muy clásica: hombre proveedor, mujer cuidadora -no al 100 por ciento, pero son ellas las que toman las rebajas de horario, los trabajos prácticos, rechazan ascensos...- y esto hace que tengan menores ingresos", dijo la autora.

"Lo anterior implica que en el sistema sea el hombre quien tenga crédito e invierta en activos. Por lo tanto, a lo largo del tiempo él se queda con un patrimonio (...) y la mujer, que aportó al “supermercado”, retira los potes de yoghurt vacíos, que básicamente no sirven para nada", explicó Bravo, en referencia a la teoría marital homónima.

A esto se suma que "las parejas que hoy en día deciden criar no se casan, no hay acuerdo de unión civil, y esto hace que la pareja no esté al alero de la protección jurídica", señaló. Asimismo, en caso de formarse una relación conyugal, "la separación de bienes es el régimen favorito de los profesionales", aseveró después.

"Esto del matrimonio te protege en cierta medida, porque te otorga la ventaja de tener régimen de bienes acorde a una estructura familiar que vas a establecer", indicó la abogada.

"Tener estas herramientas, hablar de dinero con la pareja, consensuar el nivel de vida, hablar sobre las expectativas de cada uno, de verdad que trae cohesión: (...) se vive hoy una injusticia o relación de desequilibrio (financiero) tal que es necesario de conversar este tema", afirmó.