Opinión 06-02-2024

Experta UTalca entregó recomendaciones para evitar el contagio por Hantavirus

Ventilar y limpiar residencias de veraneo, acampar en lugares autorizados, transitar por senderos habilitados y no ingerir frutos silvestres, son algunas de las acciones que pueden evitar el contagio de esta grave enfermedad.



La aparición o aumento de los contagios con el virus Hanta, está estrechamente relacionado con el periodo estival y “esto se debe a que un gran número de personas se trasladan a lugares de veraneo, principalmente en la precordillera, en donde habita el ratón que puede portar el virus”, explicó la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Barbra Fernández Tapia.

De acuerdo con la profesora, el Hantavirus posee un alto porcentaje de letalidad, cercano al 50%, y se transmite a través del contacto con aerosoles de las fecas, orina o saliva del ratón vector. Los síntomas que se generan con esta enfermedad pueden ser fiebre alta y cefalea.

“También pueden surgir dolores musculares o mialgias y problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea y náuseas. Esos son los síntomas más comunes y, a éstos, hay que sumarles el antecedente de haber estado en algún lugar precordillerano o en contacto con roedores de este tipo”, detalló la especialista.

Para evitar el contagio, las recomendaciones de la profesora apuntaron primero a las personas que habitan en las zonas rurales. “Es importante tener desmalezado alrededor de la casa y de las bodegas donde especialmente se guardan granos, tapar los orificios donde puedan entrar estos roedores, mantener las basuras tapadas y almacenar los alimentos en forma segura”, indicó.

Consultada por las precauciones que deben tomar los veraneantes, la académica detalló que, conviene acudir a “campings autorizados, de lo contrario acampar en un sitio amplio, que esté desmalezado y evitar el contacto con matorrales”.

Respecto al equipamiento para pernoctar en estos espacios al aire libre, la especialista indicó que “las carpas deben tener cierres y piso, mantener alimentos en contenedores tapados en altura, la basura alejada y en contenedores sellados. Para los que hacen trekking o realizan caminatas, lo ideal es que circulen por senderos habilitados y no consumir frutos silvestres, ya que también son un riesgo de contagio”.

Para finalizar, la profesora detalló el procedimiento para habitar una casa o cabaña que ha pasado mucho tiempo desocupada. “Se debe ventilar durante -al menos- 30 minutos. Luego desinfectar el lugar con agua y cloro, posteriormente limpiar utilizando mascarillas, guantes y no generar polvo en suspensión. De esa manera, se evita inhalar los aerosoles y contagiarse con esta enfermedad”, puntualizó.