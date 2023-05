Crónica 03-05-2023

Experto en educación destacó la necesidad de fomentar vocaciones docentes

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca efectúo la Ceremonia de Inicio de Año Académico en el Campus Linares, momento en el que el especialista hizo un recorrido sobre la evolución de las políticas públicas en materia educativa.



En los últimos años se ha visto una baja en la cantidad de estudiantes que ingresan a las pedagogías a nivel nacional, lo que preocupa al mundo docente, considerando que la formación de profesores es vital para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen sus capacidades, talentos y conocimientos. Este fue uno de los puntos que se abordó durante la ceremonia de Inauguración de Año Académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, ubicada en el Campus Linares.

El decano de dicha unidad, Mauricio Véliz Campos, indicó que, “se ha trabajado en ello y la actual oferta académica de la UTalca se ajusta perfecta y crecientemente a los estándares que hoy la profesión docente y la formación de profesores tiene como objetivo cumplir, ya que es de calidad, atractiva y está en permanente revisión”.

En cuanto a las proyecciones para este 2023, Véliz señaló que, “esperamos seguir consolidando nuestra oferta de pregrado, pero no solo en Linares, sino también en Santiago, con las carreras de pedagogías en alemán que se dictan y en Talca donde se ubica el Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE)”.



Conferencia

Cristián Cox Donoso, académico y director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales (UDP) fue el expositor de la charla magistral denominada “Formación inicial docente en Chile: un cuarto de siglo de evolución de las políticas y de los desafíos”.

“En el último cuarto de siglo las políticas públicas de Chile, respecto a la formación inicial docente, han evolucionado, debido que, pasaron de apoyar a algunas facultades con recursos, a elaborar y promulgar leyes para todas las instituciones formadoras de docentes”, planteó.

El especialista se refirió a la importancia de formar profesionales de la educación desde regiones, ya que, permite adaptar las políticas públicas que son de alcance nacional al territorio. “No hay educación de calidad si no está referida y si no es sensible a los contextos de los cuales provienen sus alumnos y a los que van a ejercer sus egresados”, mencionó.