Nacional 13-07-2025

Expertos descartan crisis en la industria chilena del cobre por aranceles de Trump

La industria chilena del cobre se encuentra en alerta tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% al metal rojo, medida que entraría en vigor el próximo 1 de agosto.

Pese a la incertidumbre, expertos y gremios del sector han llamado a la cautela, asegurando que no se prevé una crisis en el corto plazo para la industria nacional.

Asimismo, a pesar de que Chile exporta entre el 11 y 12% de su stock de cobre refinado a EE.UU., el país norteamericano no cuenta con la capacidad para suplir su propia demanda interna, según detallan los especialistas.

"Nunca los aranceles son una buena noticia, (puesto que hay) menor flujo comercial a nivel mundial y menor crecimiento económico; y eso sí podría impactar en general en la demanda de bienes. No obstante, lo que ocurre con el cobre es bastante sólido", indicó Jorge Cantallopts, presidente ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería (Cesco).

Sin embargo, el experto fue enfático en señalar: "Yo no percibo una crisis. Esto es una buena oportunidad, insisto, y lo hemos dicho en otras instancias de diálogo, de buscar buenos espacios de cooperación con distintos actores, incluido con EE.UU., porque efectivamente ellos necesitan cobre para reindustrializarse".