Expertos recomiendan no abusar de dispositivos electrónicos como entretenimiento Vacaciones de invierno y niños pegados a las pantallas: alerta de adicción

Vacaciones de invierno y niños pegados a las pantallas: alerta de adicción







Con los niños en casa producto de las vacaciones de invierno, muchos padres están preguntándose cómo distraerlos durante estas dos semanas sin clases. La tentación y comodidad de dejarlos entretenidos frente a una pantalla asoma como alternativa para mantenerlos ocupados. El problema, es que si no sabemos dosificar las horas que los niños usan estos dispositivos, podemos estar empujándolos inconscientemente a una adicción.

Sobre todo, considerando que, en nuestro país 8 de cada 10 niños tiene celular propio desde los 8 años, según el estudio “Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes.” Y declaran pasar más de 4 horas al día conectados a algún aparato electrónico.

De ahí que los expertos recomiendan no abusar de las pantallas como entretenimiento ya que el riesgo de desarrollar una adicción es extremadamente alto.



ADICCIÓN A LAS PANTALLAS ¿QUÉ ES?

La adicción a las pantallas, ya sea celulares, video juegos, tablets o televisores, es una enfermedad que provoca la necesidad incontrolable de utilizar en forma compulsiva aparatos electrónicos.

Según explica el neurólogo infantil de Clínica Las Condes, Dr. Gustavo Mallea, “es un tipo de conducta disfuncional que se caracteriza por ser un patrón de comportamiento recurrente, que altera la funcionalidad del niño, tanto en los aspectos familiares, sociales y educativos, así como también en otras áreas importantes del funcionamiento.”

El exceso de tiempo que se pierde frente a un smartphone o una consola, resta oportunidades a otras actividades básicas para el desarrollo como: jugar al aire libre, realizar actividad física, hacer amigos reales en situaciones no virtuales, leer, dormir y ayudar en las tareas domésticas, entre otras.

SEÑALES DE ALERTA

Según la “Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes,” el 81% de los menores entre 8 y 12 años declara tener un teléfono móvil propio y pasar largas horas frente a aplicaciones como TikTok, Instagram y Youtube. Una cifra preocupante, por lo mismo, el especialista de Clínica Las Condes, sugiere estar atento a los siguientes comportamientos frente a un smartphone o una consola de video juegos:

• Incapacidad de controlar el inicio, la frecuencia, la intensidad, duración y término de la actividad que el niño está realizando frente a la pantalla.

• Prioriza el juego frente a otras actividades como alimentarse, ir al colegio y hasta dormir.

• Mentir sobre el tiempo real que se está conectado.

• Sentir euforia y conductas anómalas cuando se está delante de la pantalla.