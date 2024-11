Nacional 03-11-2024

Explosión en el INBA: Minsal baja a 21 la cifra de hospitalizados

El Ministerio de Salud (Minsal) actualizó este viernes la cifra de heridos tras la explosión registrada en uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA), ocurrida el 23 de octubre en la comuna de Santiago.

"Respecto a los hechos sucedidos en el INBA, el Minsal informa que, de las 35 personas afectadas iniciales, no hay fallecidos; 21 se encuentran hospitalizadas (una fue dado de alta), seis de ellas en estado crítico", informó la cartera mediante redes sociales.

Reporte 01 de noviembre, situación ocurrida en el establecimiento educacional INBA

Hasta el jueves, según las actualizaciones del Minsal, eran 22 los alumnos que continuaban bajo hospitalización.

El día de los hechos, los alumnos celebraban una despedida de cuartos medios con petardos. No obstante, un grupo comenzó a confeccionar bombas molotov al interior de uno de los baños, donde también se encontraba un bidón con líquido acelerante de 20 litros.

En ese contexto, la manipulación errónea de los artefactos incendiarios provocó la explosión.

Ante ello, la Fiscalía -además de indagar a los presuntos responsables- extendió la investigación hacia adultos y jefaturas del Internado, bajo la hipótesis de que "dejaron hacer" y no cumplieron con el deber de resguardar a los estudiantes.