Agricultura 27-08-2023

Expo Chile Agrícola tuvo más de 45 mil visitas en su sexta versión

- El encuentro de capacitación más grande del país logró una cifra récord de asistentes virtuales desde distintos puntos del país y del mundo, que se suman a quienes participaron en las actividades desarrolladas en el Mercado Mayorista Lo Valledor. En los próximos días, los registros de los seminarios y charlas estarán disponibles en www.expochileagricola.cl

Con más de 45 mil visitas durante sus dos jornadas culminó una nueva versión de Expo Chile Agrícola, el encuentro de capacitación más grande del país, organizado por el Ministerio de Agricultura a través de la fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) y que se realizó en el Mercado Mayorista Lo Valledor, contando también con un programa especial online para todo el país y ofreciendo más de 100 actividades gratuitas.

El director ejecutivo de FUCOA, Claudio Urtubia, realizó un balance, y comentó que “durante estos dos días tuvimos experiencias muy gratificantes, con 80 instituciones, un invitado especial, como Brasil, que nos trajo lo mejor de ese país, incluyendo un componente en cultura y educación, que se traduce en un gran nombre como Paulo Freire, que durante su estadía en Chile en los años 60, fue un gran gestor de la educación de adultos”.

“El año pasado tuvimos 36 mil visitas entre físicas y virtuales. Este año, independiente de la tormenta y las lluvias, logramos más de 45 mil visitas totales, sin considerar la audiencia televisiva. Pudimos también ver mucho interés por participar en las actividades de formación, seminarios y charlas sobre temas que pretenden responder a los desafíos de la agricultura, tanto la pequeña como la familiar campesina e indígena, además de la mediana y grande”, detalló Urtubia.

Entre los temas destacados de este año, estuvieron la crisis hídrica y cambio climático, con políticas estatales sostenibles en la agricultura, pasando por soberanía para la seguridad alimentaria, además de mujeres cultoras de la naturaleza y el patrimonio y futuro de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), todos ellos mediante seminarios liderados por el propio Ministerio de Agricultura y también por los distintos servicios del agro.

La coyuntura climática no estuvo ausente de esta versión, que fue una instancia para capacitarse en mitigación y manejo de incendios forestales mediante una charla liderada por CONAF, así como los alcances de la nueva Ley de Riego, recién despachada y lista para ser promulgada, en una actividad liderada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), además de la presencia del primer simulador móvil de terremotos, presentado por SENAPRED.

Entre otras charlas desarrolladas, destacó una sobre nuevas variedades de trigo sustentable, producto de investigaciones lideradas por un académico de la Universidad de la Frontera, así como una muestra de INIA con masas elaboradas a partir de distintos tipos de harinas no convencionales.

La actividad también fue un punto de encuentro para distintos casos de éxito, como por ejemplo los logros en manejo hídrico en plena sequía por parte de la granja La Pacha Mama, que ha logrado sembrar paltos con mucha menos agua, entre otros cultivos.

Expo Chile Agrícola 2023 también fue un encuentro internacional, con Brasil como el invitado estelar, con una muestra que incluyó un Museo del Café, además de exhibiciones propias de su cultura, incluyendo degustaciones de caipirinha, quesos y jugos propios de dicho país.

Cabe destacar que próximamente, quienes deseen revivir los seminarios y charlas o bien no hayan podido asistir al evento, podrán encontrar los registros en video de dichas actividades en el sitio web www.expochileagricola.cl.