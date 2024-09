Agricultura 24-09-2024

Expo Chile Agrícola: Una completa agenda educativa para todo el país

- El encuentro de capacitación gratuita más grande de Chile no solo educa, sino que también acompaña, y lo hará con una completa agenda de actividades que cualquier persona del país podrá seguir de forma remota durante el próximo 9 y 10 de octubre, incluyendo charlas, seminarios, presentaciones artísticas y muchas sorpresas. Las personas de regiones, así como quienes tengan previsto asistir a las actividades presenciales en Mercado Mayorista Lo Valledor, pueden inscribirse en www.expochileagricola.cl



Se nos va septiembre y con ello se acerca uno de los encuentros de capacitación más esperados, y nada menos que el más grande del país, Expo Chile Agrícola, que se realizará en Mercado Mayorista Lo Valledor el 9 y 10 de octubre.



El encuentro del Ministerio de Agricultura, organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), tiene una completa y nutrida agenda de actividades con una programación especialmente preparada para no perderse ninguna de las alternativas, tanto para quienes puedan asistir presencialmente, como para personas de regiones que podrán seguirlo de forma online.



“Uno de los grandes propósitos de Expo Chile Agrícola es entregar formación en temas clave para la agricultura y el mundo rural, como también relevar la cultura y nuestras tradiciones. Y para quienes no podrán acompañarnos presencialmente, hay una programación muy completa de actividades online, junto con nuestra señal Expo TV, que informa, acompaña y a la vez, entretiene”, explica Claudio Urtubia, director ejecutivo de FUCOA.



Y en efecto, la agenda online de Expo Chile Agrícola 2024 consta de más de 80 actividades que cualquier persona que se inscriba en www.expochileagricola.cl podrá seguir desde cualquier punto del país y del mundo. Adicionalmente, la señal Expo TV será transmitida por Mundo TV, permitiendo llegar a más hogares a lo largo del país.



Como en ocasiones anteriores, esta séptima edición de Expo Chile Agrícola contará con la participación de todos los servicios del agro, instituciones vinculadas al sector, organismos internacionales y la academia, con salones de seminarios y charlas, y para quienes puedan asistir a Mercado Mayorista Lo Valledor, con

un espacio ferial que incluirá una oferta para todo público, incluyendo imperdibles como el Mercado Campesino de INDAP, que ofrecerá productos de pequeños agricultores y agricultoras, además de espacios de muestra de maquinaria y vanguardias tecnológicas.



Para inscribirse gratuitamente y obtener más información de Expo Chile Agrícola 2024, visitar

www.expochileagricola.cl