Opinión 27-08-2025

Expo Market Maule brilló en Espacio TUE Vivo



Durante el fin de semana, emprendedores de Yerbas Buenas dieron vida a una nueva versión de la feria en Talca, mostrando lo mejor de sus productos locales y fortaleciendo la vitrina de Market Maule.



Con gran asistencia de público y un ambiente familiar, se desarrolló este fin de semana la Expo Market Maule en el Espacio TUE Vivo de Talca, instancia que reunió a destacados emprendedores de la comuna de Yerbas Buenas para mostrar y comercializar sus productos ante la comunidad.



La feria fue organizada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP Maule), en el marco de su programa Market Maule, que busca visibilizar el trabajo de emprendedores locales y entregar nuevas oportunidades de crecimiento y comercialización.



Marisol Espinoza, de Manualidades Choi, destacó el valor de rescatar tradiciones:



“Yo rescato lo que hacían antiguamente las abuelitas, las bolsitas de algodón y bordaditas a mano. Tengo también toma ollas de gallinita y chalequitos tejidos a máquina, realmente hago todo lo que me pidan. Hace muchos años que empecé a emprender, ya que con mis chalequitos les pagué los estudios a mis hijos”.



Por su parte, Alejandra Zurita, de Sabores de Campo, señaló la importancia de mantener vivas las costumbres rurales:



“Yo vengo de Yerbas Buenas y llevo en esto aproximadamente 20 años. Me dedico a hacer quesos, trabajo con tortillas de rescoldo, también traemos leche de vaca, huevos de campo y miel fresca de nuestras propias abejas”.



En tanto, Olimpia Jara, de Loly Manitos Creadoras, recalcó el valor de mantener técnicas que hoy están desapareciendo:



“Yo vendo choapinos en arpilleras, que se hace con crochet y reciclamos todo lo que es lana. Además, trabajo con ecopach, macramé, atrapa luces y falsos, entre otras cosas. La técnica del choapino se está perdiendo, pero mi mamá que tiene 88 años aún los hace”.



El Director Ejecutivo de la CRDP Maule, en representación del Presidente del Directorio, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, valoró la importancia de estas instancias:



“Market Maule es hoy la red de emprendedores más grande de la región, y espacios como este son fundamentales para que puedan mostrar sus productos, conectarse con nuevos clientes y seguir creciendo. Nuestro compromiso es seguir acompañándolos y generando instancias que fortalezcan la identidad local y la economía regional”.



La jornada en Espacio TUE Vivo se convirtió así en un punto de encuentro entre la tradición, la innovación y la identidad del Maule, consolidando a Market Maule como una plataforma clave para la proyección del emprendimiento regional.

