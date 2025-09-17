Social 17-09-2025

Expo Market Maule convirtió a Putagán en una Verdadera Fiesta del Emprendimiento

Pese al frío y las condiciones climáticas adversas, Villa Alegre vivió una jornada llena de color, tradición y esfuerzo en la Expo Market Maule, donde artesanos y productores locales presentaron lo mejor de sus creaciones, conquistando al público con historias de trabajo y perseverancia.



La localidad de Putagán, en la comuna de Villa Alegre, fue escenario de la Expo Market Maule, actividad que reunió a emprendedores de distintas comunas de la región, quienes desafiaron las inclemencias del clima para dar a conocer y comercializar sus productos.

Desde San Javier, Gonzalo Uribe, de Gaf Fruts, destacó el esfuerzo que significa abrirse camino en este rubro:



“Tenemos nuestro emprendimiento de frutos secos, donde hacemos diferentes tipos de mix, deshidratamos algunas frutas y las presentamos para el público en general. Esta vida de emprendedor ha sido de harto esfuerzo, compleja en ocasiones, pero satisfactoria cuando nos hacen partícipes en estas ferias para mostrar nuestros productos al público. Nos pueden encontrar en redes sociales como Graffruts_frutosdelmaule”, comentó.



Por su parte, Uberlinda Sánchez, de La Estrella, compartió con orgullo el oficio al que ha dedicado más de dos décadas:



“Mi emprendimiento se basa en la confección de sombreros de huaso y artesanía en cuero. Llevo aproximadamente 25 años trabajando en este producto y los invito a todos a que me sigan en redes sociales en art_la_estrella”, señaló.



Desde Panimávida, María Carola Sepúlveda también fue parte de la expo, mostrando un arte que guarda la tradición y la identidad del Maule:



“Soy emprendedora por lo bajo hace 30 años y comencé a aprender de manera independiente hace unos cinco años. Tengo mi tienda física en Panimávida, en avenida Rari, y también me pueden encontrar en redes sociales como carolaartesaniaencrinl. Me dedico principalmente a la confección de joyas y accesorios en crin, manteniendo figuras típicas que atraen a la gente. Quiero que todos conozcan mi artesanía en crin”, expresó.



Finalmente, el director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, Fabián Meza, en representación del Gobernador del Maule y presidente del directorio, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, resaltó la importancia de estas instancias para la economía local:



“Expo Market Maule es una vitrina que le da vida a nuestros territorios y potencia el talento de los emprendedores. Como Gobierno Regional estamos comprometidos en seguir apoyando estos espacios que no solo promueven el desarrollo económico, sino que también fortalecen la identidad cultural del Maule”.



