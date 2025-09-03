miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 03-09-2025
    Expo Market Maule Linares reunió tradición, emprendimiento e identidad local
    Con gran entusiasmo se desarrolló en Linares la Expo Market Maule “Maestros del Fuego”, instancia que reunió a emprendedores y productores de la región, destacando la identidad local y las tradiciones del Maule.

    En la comuna de Linares se vivió una jornada cargada de sabores, oficios y cultura con la Expo Market Maule: Maestros del Fuego, actividad organizada en colaboración con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP).

    En representación del gobernador regional y presidente del directorio de la CRDP, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, el director ejecutivo de la institución, Fabián Meza, valoró la importancia de este tipo de instancias. “Estamos muy contentos de participar en la Expo Market Maule Linares: Maestros del Fuego, que hemos hecho colaborativamente. Fue una instancia muy bonita ya que estas actividades generan identidad local y también marcan las tradiciones que nosotros tenemos”, señaló.

    El encuentro contó con la participación de diversos emprendedores locales. Ingrid Mena, de Productos Vita, presentó su propuesta gastronómica: “Mi emprendimiento trata sobre la elaboración de pastas de ají, merkén, escabeche, vinagre, entre otros. Me pueden seguir en las redes sociales como @productosvita”.

    Asimismo, Tatiana, de Mortero Chile, invitó a conocer su trabajo artesanal: “Pueden conocer todos nuestros productos que realizamos en piedra de río. Nosotros somos oriundos de Molina y nos pueden seguir en el Instagram @morteroschile”.

    La feria se consolidó como una vitrina para la promoción de emprendimientos maulinos, permitiendo a la comunidad disfrutar de productos auténticos y del rescate de las tradiciones regionales.
