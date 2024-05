Social 19-05-2024

Expo Sostenible reafirma el compromiso de la UCM con el medio ambiente

- La instancia contó con la participación de empresas y entidades públicas vinculadas con la sostenibilidad, además de las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales, Medicina Veterinaria y Agronomía del plantel.

Fueron cientos las personas que se dieron cita en el Campus San Isidro Labrador de la Universidad Católica del Maule (UCM) -ubicado camino a Los Niches en la provincia de Curicó- para participar de la Expo Sostenible 2024, organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FACAF) del plantel, donde hubo cerca de 20 empresas y entidades públicas vinculadas a las áreas de las carreras que se imparten, permitiendo a los estudiantes visualizar sus áreas de interés para el mundo laboral.

En la bienvenida de la actividad, el decano de la FACAF UCM, Claudio Fredes, destacó que: “Tenemos un día de esparcimiento y también de aprendizaje. Es muy bonito hacer un paréntesis en la actividad académica para esta actividad que nos enorgullece mucho. Empezamos hace tres años con la Expo y ha sido un aprendizaje para nosotros poder producir este evento (…) estoy conforme, creo que se cumple el objetivo de tener una identidad como campo San Isidro Labrador”, dijo.

En tanto, el director de la UCM en Curicó, Dr. Enrique Muñoz Reyes, comentó que: “Es una gran oportunidad para los estudiantes de las carreras del Campus, me refiero a los de Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería en Recursos Naturales, poder conocer y aprender de expertos en diferentes temáticas de interés, desde los temas de la gripe aviar, por ejemplo, hasta las energías renovables. Es muy importante esta exposición donde hay empresas vinculadas con el agro, con la veterinaria y también con los recursos naturales, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en línea, para que los estudiantes se empapen de la realidad del mundo agrícola, del mundo veterinario y del mundo de la ingeniería en recursos naturales”, dijo.

Además de los 20 stand ubicados en la cancha del Campus, donde participaron empresas y entidades públicas como la Seremi de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, entre otras, se desarrollaron diversas ponencias en el marco de la inauguración del año académico de las tres escuelas pertenecientes al Campus San Isidro. Una de ellas fue la de la seremi de Medio Ambiente, Daniela de La Jara, quien valoró la instancia organizada por la UCM.

“Conceptos como la sustentabilidad o la sostenibilidad son vitales porque necesitamos generar un arraigo concreto en los estudiantes para que, en el futuro, en el ejercicio y en el desempeño de sus carreras, puedan hacer carne este concepto que no es fácil de aprender y de generar estrategias prácticas. Esto es relevante porque nos encontramos en una situación compleja en términos ambientales que no sólo es de nuestro país, sino que de orden global”, destacó la autoridad.

“Estos desafíos nacen desde la crisis climática, que es una realidad que ya se ha instalado en nuestro país y en nuestra región, pero que también nos lleva a otro tipo de situaciones críticas como la escasez hídrica y el impacto que genera sobre los ecosistemas. Estamos enfrentando un momento de extinciones masivas y eso requiere que los profesionales de las distintas carreras relacionadas con medio ambiente comprendan el impacto de cada una de sus acciones”, complementó.

Mientras que el estudiante de tercer año de la Escuela de Agronomía UCM, Joaquín Romero, resaltó la importancia de este evento para su desarrollo profesional. “Es muy interesante porque hay empresas donde nosotros podemos comenzar a ver alternativas para nuestro campo laboral, adquiriendo la información necesaria con distintos folletos, exposiciones y charlas, lo que nos ayuda a comprender, en mi caso, el mundo de la Agronomía”, afirmó.