Política 29-08-2024

Exponen visiones sobre proyecto que fortalece el rol preventivo de los municipios en seguridad



Preocupación en torno a la seguridad de los funcionarios, financiamiento, precisiones en definiciones, temas administrativos, entre otros, fueron advertidos durante la sesión de las comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Seguridad Pública del Senado, abocadas a analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Potenciar el rol coadyuvante en funciones de seguridad preventiva y la importancia de no confundir los roles, fue remarcado por Carabineros, quienes aclararon que los municipios no tendrán sus policías y no se entrega nuevas atribuciones a quienes no tienen la experiencia.

En este sentido recordaron que se habla de elementos de protección para el inspector municipal y no implementos para atacar. Los inspectores municipales no son policías.

Con todo, se valoró el avance en jurisprudencia sobre funciones de coadyuvante y se acordó solicitar un estudio comparado sobre policías en países latinoamericanos; además de requerir la autorización de Sala para analizar en texto legal en general y particular.