Política 09-06-2023

EXPORTACIONES ALCANZAN 42.554 MILLONES DE DÓLARES EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2023.

Tras un nuevo cierre de mes, durante mayo las exportaciones de Chile alcanzaron los US$ 15.271 millones, sumando un total de US$42.554 millones en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

En la medición, destaca el incremento en las tres principales categorías de exportación: minería, que escaló hasta los US$ 23.033 millones; envíos silvoagropecuarios que ascendieron a US$ 4.321 millones y los bienes industriales que alcanzaron US$ 15.199 millones. En total, el intercambio comercial de Chile ascendió a los US$ 78.092 millones entre enero y mayo de 2023 alcanzando la balanza comercial del país un saldo positivo de US$ 9.684 millones.

La cantidad de empresas con ventas al exterior se elevó hasta las 5.857, igualando por primera vez los niveles prepandemia y superando en 9% a las exportadoras del período enero-mayo de 2022 (+494). Las manufacturas y los servicios son los rubros que más empresas sumaron al proceso exportador, con 254 y 232 firmas adicionales, respectivamente.