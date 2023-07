Nacional 15-07-2023

Exportaciones chilenas a India crecen 54,1% y marcan un récord histórico para el mes de junio

Cuentas alegres sacaron las exportaciones de Chile a India, ya que los envíos al país asiático durante junio registraron más de US$74 millones, cifra que representa un 54,1% más que el mismo período del año 2022. La creciente demanda de productos como yodo, nueces, molibdeno, kiwis frescos y semillas de coliflor explican el aumento de las exportaciones chilenas a India durante el sexto mes del año. El dato es uno de los principales hallazgos del informe de Exportaciones No Cobre No Litio que elabora el Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile.

Al respecto, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, expresó que "estos números son doblemente importantes, ya que por un lado destacan la fortaleza y diversidad de nuestras exportaciones y por otro, destacan la creciente importancia de India como socio comercial clave para Chile". En esa línea, aseveró que "durante nuestra reciente visita al mercado, inauguramos la oficina comercial en Mumbai, capital del estado de Maharashtra y uno de los principales núcleos comerciales del país". "Gracias al reciente crecimiento de su clase media - población que busca productos importados, de alto valor agregado, con un llamativo packaging que aumente el valor y categorización de su compra-, se constituye en un mercado que presenta grandes oportunidades para nuestra oferta", agregó Fernández. Dentro del primer semestre, el país asiático se ubica como el undécimo destino a nivel mundial con envíos por US$703 millones, lo que significa una participación de 16,6% del total de envíos nacionales. Informe de Exportaciones Las exportaciones de bienes no cobre-no litio entre enero y junio del presente año sumaron US$22.236 millones. El dato representa una variación de 1,8% con respecto el año anterior. En el mes de junio, estas mismas exportaciones totalizaron US$3.132 millones, significando un decrecimiento del 12,0% interanual. Los servicios alcanzaron los US$908 millones entre enero y junio, lo que representa un aumento de un 60,3%. En junio fueron de US$160 millones, un 51,3% más que en el mismo periodo del año pasado. Las exportaciones totales dentro del primer semestre ascendieron a US$49.395 millones, un 2,3% menos que lo alcanzado en el mismo período del año 2022. En el mes de junio, las exportaciones totales fueron de US$7.035 millones, disminuyendo un 14,6% respecto al año anterior. La principal zona de destino de las exportaciones chilenas de bienes y servicios no cobre-litio es Asia con US$8.251 millones, aumentando un 6,6% respecto del año pasado. Asimismo, la segunda zona por envíos es América del Norte con US$6.467 millones, que tuvo un aumento de un 1,4%. En un tercer lugar se encuentra Sudamérica con US$3.635 millones, con un 3,7% de disminución. Luego se sitúa Europa con envíos por US$3.537 millones, un 10,7% más y Centroamérica con US$426 millones, con una baja de 15,4%.