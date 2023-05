Política 23-05-2023

EXPORTACIONES DE SERVICIOS CHILENOS AUMENTAN EN MÁS DEL 60% DURANTE EL PERÍODO ENERO-ABRIL DE 2023.



Una variación positiva de 61,9% experimentaron los envíos de servicios chilenos al exterior -alcanzando US$ 594 millones- durante el período de enero y abril de 2023 en comparación al año anterior, según el Informe de Exportaciones No Cobre-No Litio de ProChile.

El estudio -realizado con cifras del Servicio Nacional de Aduanas a abril de este año- muestra que esta variación en las exportaciones de servicios continuó evidenciando una tendencia de crecimiento sostenida, al totalizar US$ 178 millones sólo en el mes de abril de 2023, lo que representa un incremento del 69% respecto al mismo mes en 2022.

“Este fenómeno destaca la relevancia cada vez mayor que está adquiriendo el sector servicios en la economía nacional, demostrando la capacidad del país en adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados internacionales. Estas cifras evidencian, además, la importancia que ha tenido la diversificación de nuestra canasta exportadora, lo que ha permitido disminuir la dependencia de los envíos de cobre y litio en la economía nacional”, comenta Ignacio Fernández, Director General de ProChile.

Los servicios que más aumentaron en el período enero-abril de 2023 fueron Investigación y Desarrollo (US$ 44 millones, +91,8%); TICs (US$ 166 millones, +65,9%); Mantenimiento y Reparación (US$ 95 millones, +55,3%) y Financieros (US$ 74 millones, +53,8%). En tanto, los mercados que más aumentaron la recepción de prestaciones de servicios chilenos fueron Perú con US$ 139 millones (+58,5 más que el mismo periodo en 2022), Estados Unidos con US$ 129 millones, creciendo 43,4%, y Colombia con US$ 65 millones, aumentado las exportaciones en 104,5%.

Justamente, dos variables que explican el crecimiento que han experimentado las exportaciones de servicios, es la consolidación de esos tres mercados -desde el año 2016- como demandantes de servicios chilenos y al sólido rendimiento del sector TIC junto con el sector de Mantenimiento y Reparación en los últimos años.