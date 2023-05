Opinión 30-05-2023

Exportar a Brasil: ¿un sueño o una real posibilidad para los pequeños productores de vino?

Ricardo Álvarez Vega,

contador auditor, director

ejecutivo de Emproex.



Recientemente el diputado federal brasileño Afonso Hamm, reclamó públicamente por lo que él llamó de injusta competencia comercial entre los vinos brasileños y los chilenos, absolutos dominadores de este mercado. Hamm señaló, que de 10 vinos finos que se descorchan en Brasil, 9 corresponden a importados y de éstos 4 son chilenos.



Las desventajas a las que hacía alusión están referidas a la carga tributaria, siendo que en el caso de los vinos brasileños es de un 35% o más, los chilenos no supera el 20%, considerando además que ingresan a Brasil libres de arancel fruto del Mercosur y del tratado bilateral y que Chile tiene una política de devolución del IVA a los exportadores.



La noticia que les acabo de compartir me llevó a reflexionar mucho y a pensar sobre cuál es la real posibilidad que tienen los pequeños productores de vino chilenos de participar de esa torta comercial.



En las últimas semanas me dediqué a buscar en las góndolas de los supermercados, los vinos de las pequeñas viñas de Melozal, San Javier, Villa Alegre y también de Cauquenes y con mucha desilusión les debo contar que no los encontré.



Eso me llevó a pensar que el retail chileno no los valora y que las explicaciones que obtuve rayan en lo absurdo, como por ejemplo, que no están asociadas a marcas de gaseosas lo que facilita la compra.



Entonces por qué no pensar en exportar a un mercado que es infinitamente mayor al chileno y dónde como ya se demostró, parecen valorar mucho al vino chileno. Agregaré algunos antecedentes que complementan esta idea.



Si bien Brasil es un país de más de 225 millones de personas, se estima en 55 millones los consumidores habituales de vino. Pero no es una cifra estática, pues crece en un 7% anual.



Estamos hablando sin duda alguna del mayor mercado de América Latina y en el que las pequeñas viñas tienen grandes posibilidades de ingresar, puesto que sus vinos son tan buenos o mejores que los que exportan por años las grandes vinícolas chilenas.



Lo que hay que tener claro es que a Brasil se ingresa por precio y volumen, esa dupla que no siempre está en el imaginario del pequeño productor. Lo otro es aceptar como parte del negocio y sin reclamar, que la importadora por ejemplo, podrá pedir que el vino "Doña Juanita" sea re-etiquetado como "Los Volcanes" por razones de marketing. El apego a una determinada marca aquí no va.



En resumen el mercado brasileño está al alcance de los pequeños productores quienes deben perder el temor a exportar sus buenos vinos. Para ello el Estado chileno brinda apoyo a través de ProChile y existen entes privados, agentes estratégicos para la creación de vínculos y de la posterior logística.