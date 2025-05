Nacional 14-05-2025

Expresidenta de TVN cuestiona argumentos de Vidal y afirma que "la gestión de esta administración" generó la actual crisis

La expresidenta de TVN, Ana Holuigue, emitió este domingo una declaración pública a raíz de la compleja situación financiera que enfrenta la empresa, luego que el directorio reconociera que la situación económica es "inviable" bajo el actual modelo de televisión pública y anunciara que no continuará endeudándola. En concreto, busca "desmentir" los argumentos del presidente del canal, Francisco Vidal. "Por respeto a Televisión Nacional de Chile y a sus colaboradores, me veo en la obligación de desmentir argumentos que ha esgrimido el señor Francisco Vidal, actual presidente de TVN, para intentar justificar por qué declaran inviable la empresa y le ponen la lápida", parte señalando Holuigue, quien lideró el directorio de la señal desde finales de 2019 hasta marzo de 2022.

Agrega que "para nadie es sorpresa que la industria de los medios de comunicación tradicionales vive una crisis a la cual han debido adaptarse, y que no es ajena a TVN. Al asumir el Presidente Sebastián Piñera, y contrario a lo que muchos esperaban, decidió salvar TVN, y nos encomendó la tarea. Eliminamos todo gasto superfluo, terminamos con todas las asesorías, rebajamos las rentas más altas y reestructuramos todos los pasivos. Dejamos atrás las pérdidas, obtuvimos utilidades, salimos del cuarto lugar de audiencia, y dejamos una canal que podía vivir si se mantenía la prudencia". "Pero además, dejamos un proyecto de Ley enviado al Congreso, que cambiaba la gobernanza de TVN para que los directores fueran seleccionados por alta dirección pública - lo que inmediatamente fue eliminado por esta administración - y que otorgaba un financiamiento del Estado a la función esencialmente pública de TVN, calculada en $4 mil millones. Ese canal, que construimos con todos los colaboradores, y que entregamos al término del gobierno anterior, sí era viable", subraya.