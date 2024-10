Crónica 09-10-2024

Expresidenta Michelle Bachelet realizará charla magistral en la UTalca

• La actividad se enmarca en el proceso de Autoevaluación Institucional que realiza la Universidad de Talca y ha alcanzado una alta convocatoria de público. Por ello, se han definido varias medidas de seguridad, y solo podrán ingresar quienes cuenten con un QR de confirmación que será enviado esta semana a los correos de quienes se registraron.



“Desafíos de la Educación Pública” es el título de la charla magistral que ofrecerá la expresidenta Michelle Bachelet en la Universidad de Talca, en el contexto de su proceso de Autoevaluación Institucional.

La actividad ha generado un notable interés, completándose los cupos del Aula Magna de la UTalca en cuestión de horas tras el envío de la invitación.

“Estamos muy agradecidos con la expresidenta por acompañarnos en este importante proceso que lleva a cabo la Universidad de Talca. Su perspectiva sobre la educación pública en el país es fundamental para entender el contexto en el que nuestra institución desarrolla su labor”, expresó Eduardo Álvarez, director de Aseguramiento de la Calidad y Planificación de la casa de estudios.

Es relevante destacar que la actividad -que se desarrollara este miércoles 09 de octubre a las 11:00 horas en Campus Talca- contará con estrictas medidas de seguridad para garantizar su correcta realización, dado el alto interés suscitado por la invitada de honor.

Quienes se inscribieron recibirán una confirmación de su inscripción durante esta semana, junto a un QR personal y no transferible, que será solicitado al momento de acceder al auditorio. Por ello, la organización solicitó a quienes tienen esta confirmación que lleguen con tiempo a la actividad.

Aquellos que no cuenten con ella no podrán ingresar al Aula Magna, por lo que se invita a la comunidad a seguir la charla magistral a través de la transmisión en streaming que realizará el canal de la Universidad de Talca en su sitio web tv.utalca.cl.

“Sabemos que la convocatoria de la expresidenta es muy amplia y que muchas personas quieren verla y escucharla, por ello la ceremonia completa será transmitida en vivo por el portal del canal y de manera diferida se podrá ver durante la semana por la señal por aire en el 15.1 en Talca y Curicó y los cableoperadores asociados”, comentó la directora de Comunicaciones Corporativas de la casa de estudios, Marcela Barros.

“Este es un evento muy importante para nuestra universidad y queremos que se realice con un gran marco de público, pero también que las personas que no tienen entrada tengan calma y puedan disfrutar de la charla por otros medios”, agregó.