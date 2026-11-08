Política 08-11-2026

Expulsiones llegan a 2.136 durante este año: 1.840 de ellas solo desde el 11 de marzo



A un 45,3% más que todo el año 2025 llegó hoy el aumento de expulsiones, tras darse cuenta del duodécimo vuelo de la administración de José Antonio Kast. De esta forma, el número desde el 11 de marzo a la fecha llega a 1.840, cifra que contrasta notablemente con los 1.267 del año pasado.

La suma total desde enero a hoy 6 de noviembre es de 2.136. Los destinos del chárter comercial de esta mañana con 67 nuevos expulsados, son Colombia (39 ciudadanos); Bolivia (12); y Ecuador (16). El 78% de los casos corresponden a ingresos por paso no habilitado. Otros obedecen a asociación ilícita; receptación de vehículo motorizado; robo con intimidación; robo con violencia; y siete por microtráfico o tráfico ilícito de drogas.

Cabe mencionar que desde el 23 de octubre -fecha del undécimo vuelo- a hoy, se sumaron 133 expulsados: es decir, un promedio de 9 salidas diarias en 14 días.

Por otra parte, se dio cuenta que 11.625 personas extranjeras han dejado Chile entre enero y octubre. El 80,5% de ellas (9.360) corresponden a ciudadanos venezolanos, y el 9,1% (1.060) a colombianos.

Así, al sumar las 2.136 expulsiones y las 11.625 salidas voluntarias, se contabilizan 13.761 extranjeros que abandonaron el país durante el año en curso.

