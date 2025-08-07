Opinión 07-08-2025

Fallas ocultas en propiedades nuevas: lo que nadie te dice

Vicente Muñoz, Co-Founder de RentaDays

Comprar una propiedad nueva debería ser sinónimo de tranquilidad y confianza. Pero la realidad es que, en muchos casos, quienes reciben su casa o departamento recién entregado lo hacen a ciegas, sin revisar a fondo los detalles técnicos que podrían convertirse, más temprano que tarde, en verdaderos dolores de cabeza… o incluso en peligros para la seguridad.

La emoción de recibir las llaves de una vivienda propia suele ganarle al sentido práctico. ¿Quién se detiene a revisar si las conexiones eléctricas están bien hechas? ¿O si el refrigerador fue correctamente instalado según los parámetros del fabricante? Lamentablemente, esos descuidos pueden costar millones.

En RentaDays, donde nos especializamos en gestión y asesoría inmobiliaria —especialmente en renta corta—, hemos detectado que este problema es más común de lo que parece. Por eso, ofrecemos un servicio de recepción técnica de propiedades nuevas, una revisión que permite al nuevo dueño verificar que todo esté en condiciones óptimas antes de firmar la entrega.

Este proceso puede parecer un detalle menor, pero tiene un impacto enorme. Revisamos terminaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas, artefactos empotrados, funcionamiento de puertas y ventanas, además de comprobar que los electrodomésticos cuenten con sus garantías válidas. Todo queda documentado con fotos y registros para evitar confusiones futuras.

Un ejemplo concreto: en una entrega reciente, detectamos que el refrigerador no estaba correctamente instalado. Sabíamos que si presentaba fallas, el proveedor no respetaría la garantía debido a esa mala instalación. Afortunadamente, logramos notificar a la inmobiliaria a tiempo. Ellos reaccionaron proactivamente, contactaron al proveedor, y confirmaron el error. El problema no era menor: faltaba una extracción de aire caliente, lo que podía provocar sobrecalentamiento. El resultado fue la corrección de toda una línea de departamentos y la validación oficial de la garantía del electrodoméstico. Ese es el valor de una inspección a tiempo.

Recibir una propiedad no debería ser un acto de fe. A continuación, comparto algunos puntos clave que toda persona debería considerar al momento de recibir una propiedad nueva:

• Revisar instalaciones eléctricas y sanitarias, asegurándose de que no existan fugas, fallas o conexiones inseguras.

• Verificar artefactos y electrodomésticos empotrados, comprobando que estén bien instalados y que sus garantías sean válidas.

• Observar puertas, ventanas y terminaciones, para detectar rayones, mal funcionamiento o falta de sellado.

• Documentar todo con fotos y videos, como respaldo al momento de firmar la entrega.

• Solicitar garantías y certificados, especialmente de electrodomésticos, calderas, campanas o cocinas.

El objetivo es claro: prevenir, no lamentar. Contar con asesoría técnica en este proceso no es un gasto, es una inversión en tranquilidad, seguridad y protección patrimonial.

En RentaDays creemos que cada propiedad debe comenzar su historia con el pie derecho: sin fallas ocultas, sin sorpresas y con todo funcionando como corresponde. Después de todo, recibir una propiedad debería ser un motivo de celebración, no el comienzo de una serie de problemas evitables.



