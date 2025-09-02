Nacional 02-09-2025

Fallece monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua, a los 85 años

La jornada de este lunes, se informó el fallecimiento del monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua en la región de O’Higgins, a los 85 años.

Goic permanecía internado en la Clínica Isamédica de la capital regional, tras ingresar de urgencia el pasado viernes 29 de agosto.

A través de un comunicado del Obispado de Rancagua, la noticia fue confirmada. “Con profundo pesar informamos que hoy, 1 de septiembre, ha partido a la Casa del Padre Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua”, señalaron.

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, cerraron en su mensaje.

La misma institución había indicado previamente que el monseñor se encontraba bajo observación médica en el recinto asistencial, “recibiendo los cuidados necesarios” por su delicado estado de salud.

Goic dirigió la diócesis de Rancagua durante catorce años, desde 2004 hasta 2018. Su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada por el Papa Francisco el 10 de julio de 2018.

Su trayectoria mostró constantemente un fuerte compromiso con la justicia social. Fue ordenado sacerdote en 1966 en Punta Arenas, y sirvió como párroco y capellán de la penitenciaría local. Incluso participó en gestiones de la Iglesia para evitar un conflicto bélico entre Chile y Argentina en 1978.

Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Concepción en 1979, recibiendo su ordenación episcopal en el Vaticano. Su sensibilidad por los temas sociales lo llevó a visitar las minas de carbón de Lota en la década de 1980 para conocer, de primera fuente, las demandas de los trabajadores, lo que le valió el apodo de “Obispo rojo”.

