Policial 21-02-2024

Familia desmiente a Carabineros por muerte de joven en Colbún

Mientras los uniformados refieren detención por robo flagrante y paro cardiorespiratorio, sus cercanos exhiben parte de autopsia que da cuenta de asfixia por fuerza policial desmedida.



Deyanira Astorga, hermana de Alexis Astorga, el joven fallecido en la comuna de Colbún en medio de un procedimiento policial pide a Carabineros que se retracte de la información emanada por la Prefectura de Carabineros de Linares donde el Sub Prefecto de los Servicios, Teniente Coronel Pablo García, señaló en un punto de prensa que “la llegada de Carabineros se produce en el contexto de una llamada de auxilio de un transeúnte al percatarse de un robo a un vehículo que estaba ocurriendo. Cinco Carabineros que estaban de civil en las inmediaciones escuchan el llamado y obviamente el ímpetu de nosotros los Carabineros van a este procedimiento, logran detener a esta persona, lo reducen, y en el momento en que estaba controlado en el suelo la persona comienza a convulsionar. Posteriormente pierde el conocimiento. A raíz de ello y en forma inmediata, los Carabineros que cursaron la detención de este joven inician labores de reanimación, se solicita la presencia de SAMU, quienes llegan en forma inmediata, lamentablemente la persona no reacciona y se constata la muerte”.

Las declaraciones del Oficial de la Plana Mayor, agregan que “la primera información entregada por SAMU”; indica que “el deceso se habría producido por un paro cardiorespiratorio. A raíz de ello la Fiscalía dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Homicidios, quienes en primera instancia descartaron la participación de terceras personas en el fallecimiento del joven”.



Autopsia y familia de la víctima.

Estas declaraciones fueron desmentidas tajantemente por la hermana de la víctima, quien a la salida del Servicio Médico Legal exhibió el parte de la autopsia donde se lee que la primera causa (de muerte) fue “asfixia mecánica por una compresión cervical en su cuello, que era lo que sospechábamos.”

“A mi hermano me lo mataron, destruyeron una familia. El video (con las declaraciones de Carabineros), lo vi junto a mis padres y se siente una importancia muy grande, él nunca estuvo robando, tenía esquizofrenia, él estaba jugando con las patentes del auto de mi madre y ellos con fuerza desmedida lo tomaron, no escucharon cuando dijo que estaba enfermo, cuando dijo su nombre, su rut”, aseveró, agregando que “queremos conversar con el Comandante García. Que se retracte, mi hermano no estaba robando, no es un ladrón, que de la información verídica, luego vamos a buscar un abogado. Mataron a una muy buena persona y destruyeron la vida de mucha gente, la muerte de mi hermano no se va a quedar así”, terminó señalando la hermana de Alexis Astorga.

Consultado Carabineros si habrá algún nuevo pronunciamiento respecto al tema, se indicó que ello no ocurrirá por ahora una que “la información está en reserva hasta que se tengan los resultados, informes y pericias solicitadas al SML y a la PDI por parte del Ministerio Público en la persona del Fiscalía Jefe se Parral Nelson Riquelme quien está a cargo de las indagaciones.