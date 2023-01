Nacional 22-01-2023

Familia sufre portonazo en Quilicura: Fue intimidada por grupo de sujetos y entre ellos habría menores de edad



Una padre y su hija fueron víctimas de un portonazo en Quilicura, región Metropolitana. Los delincuentes amenazaron al hombre con armas de fuego y se dieron a la fuga con la camioneta, sin haber detenidos por el suceso hasta el momento.



El hecho ocurrió la madrugada de este sábado, cuando el afectado se disponía a guardar su automóvil tras ir a buscar a su hija a una junta con amigos. Es en este momento que un menor de alrededor de 14 años, según comenta el afectado, le tocó la ventana con un fusil, obligándolo a descender. "Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que me iban a matar. Arrinconaron a mi hija y les dije que les iba a pasar la camioneta. Esto ya es algo de todos los días, en un mes llevamos tres portonazos", indicó el hombre a Meganoticias. Los delincuentes dispararon en dos oportunidades antes de huir del lugar en una dirección que de momento es desconocida. Cabe mencionar que nadie resultó con heridas a raíz de los tiros. Por su parte, capitán de Carabineros Felipe Acuña señaló que los hechos ocurrieron cerca de los 00.45 horas, cuando "una persona, en el sector de Valle Lo Campino, comuna de Quilicura, fue abordado por una cantidad de sujetos, los cuales, tras intimidarlo, proceden a la sustracción de su vehículo particular, huyendo del lugar en dirección desconocida". Además, destacó que se están realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los sujetos, destacando que no hubo personas heridas por los sucesos.