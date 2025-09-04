Hoy
Familiares de La Bruma y pescadores se reunieron con ministro del Interior en La Moneda
Hasta el Palacio de la Moneda llegó la senadora del Maule, Paulina Vodanovic junto a Catalina Medel, hija y hermano de tripulantes de La Bruma junto a pescadores artesanales de la región para reunirse con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
El objetivo de la cita fue mayor celeridad en torno a la investigación del Caso La Bruma tras las nuevas revelaciones de audios e imágenes respecto a la tragedia del pasado 30 de marzo, como también el recurso jibia que preocupa a artesanales del Maule.
“Primero agradecer al ministro Álvaro Elizalde por recibirnos en un diálogo franco donde conversamos en conjunto con la Alianza Pesca Maule, los Bacaladeros del Maule y Catalina Medel, hija del capitán de la Bruma, sobre la urgencia de emitir el dictamen final del ISAM, ampliar la querella por omisión, agilizar las pericias de la Caja Naranja y otorgar pensiones de gracia a las familias de la Bruma en un caso que nos sigue estremeciendo ahora con los audios y videos que hemos conocido. Ya no estamos frente a un accidente, queremos celeridad en la investigación y justicia para La Bruma”, dijo la senadora.
