Crónica 02-04-2023

Familias en Linares denuncian ante fiscalía presunta estafa en instalación de luz en sector San Antonio Lamas

Una serie de instalaciones para obtener luz eléctrica quedaron en nada para vecinos del Callejón el Quincho, en San Antonio Lama, sector rural de Linares.

Medidores, postes, todo a medias. Denuncian que hicieron contrato y acuerdos para los trabajos con un particular que prometió cumplir con la labor. Pero no los terminó.

Desde noviembre de 2022, que se realizaron los acuerdos y contratos. Y señalan haber desembolsado millonarias sumas de dinero. Nada de esto, a la fecha, se cumplió, pese a las advertencias al particular.

Hasta materiales como postes y cableado, quedaron retenidos, hasta que no se cumpla con el trazado. O pague los montos adelantados. Interpusieron denuncia en carabineros y el caso lo tiene Fiscalía.

Por estafa denunciaron al particular que, bajo promesas o contratos de por medio, dejó todo a medias, según relatan estos vecinos que aún esperan por el servicio de luz.

Ante cualquier antecedente, una de las afectadas, Claudia Carrasco, autorizó la entrega de su número de celular, si es que eventualmente, se registran otras personas afectadas. El número de contacto es el +56 9 9303 1979