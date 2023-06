Nacional 03-06-2023

Fans expresan su desolación por la ausencia de Chile en la gira de Taylor Swift

Miles de seguidores de Taylor Swift se encuentran lamentando que la cantante estadounidense no haya incluido a Chile dentro de su gira latinoamericana.

México, Brasil y Argentina son los únicos tres países que Swift visitará en el marco de su "The Eras Tour", dejando al resto de la región fuera del recorrido.

Ante ello los fans de Chile, uno de los países que negoció para tenerla durante la parte final del año, mostraron en redes sociales su incredulidad ante la ausencia de la cantante.

"Boric haz algo, no puede no venir a Chile. Cancela los Panamericanos", fue uno de los mensajes que dejaron sus seguidores en Twitter.

"Quizás taylor no agregó a chile por todas esas veces que nos sacaron de latinoamerica y nos va a agregar con las fechas de europa", bromeó otra tuitera.