Social 13-08-2024

Farmacia Comunal Dr. Patricio Blanco de Parral celebró cuatro años de funcionamiento



Hace cuatro años, y tras una consulta ciudadana, se creó la Farmacia Comunal Dr. Patricio Blanco, la que hasta la fecha ha beneficiado a más de 30 mil vecinos y vecinas de Parral. Con un stock cercano a 6 mil medicamentos, ha brindado una atención cercana y de calidad, y ha sido un importante apoyo en el cuidado y protección de la salud de los vecinos de nuestra ciudad.



Esta farmacia comunal, creada y administrada por la Corporación de Desarrollo Comunal, dirigida por su Secretario Ejecutivo, Fabián Abasolo, se propuso llegar a cada rincón de la comuna con este esencial servicio. Hoy, este objetivo se ha materializado con la incorporación de una moderna farmacia móvil.



Al respecto la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, manifestó que “estamos muy felices de celebrar nuestro cuarto aniversario y quiero aprovechar la oportunidad de agradecer la confianza de la comunidad, a las personas que creyeron en este proyecto. No ha sido fácil, hemos tenido bastante cuestionamientos, pero la idea es continuar con la cabeza bien en alto”.

El Secretario Ejecutivo de la Corporación, Fabián Abasolo, señaló que “hoy día estamos celebrando nuestro cuarto aniversario, contentos de poder festejar esto que es fruto de la voluntad ciudadana. En su minuto nuestra alcaldesa, quiso escuchar a la comunidad de Parral, y fue así como más del 80% de los parralinos participaron de una encuesta y dijeron que querían una farmacia moderna, una farmacia con precios justos, con precios al alcance de los vecinos y vecinas de la comuna y hoy con mucho orgullo, después de 4 años, tenemos una farmacia con casi 6 mil medicamentos en stock, muy diferentes a otras farmacias populares.”

“La Farmacia Comunal, además de sus múltiples beneficios, ha generado empleo, y se ha preocupado del mundo rural a través de la farmacia móvil. Es importante destacar que esto no es patrimonio de una administración municipal, no es patrimonio de la alcaldesa Paula Retamal, no es patrimonio del secretario ejecutivo de turno de la Corporación, sino de todos los parralinos”, finalizó Abasolo.