Nacional 04-10-2024

Federación de estudiantes USS se desmarca de marcha por caso Cubillos: Acusan "aprovechamiento político" de la Confech

Este jueves se está desarrollando una movilización en el frontis de la sede Los Leones de la Universidad San Sebastián. Es convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la Confech, y en rechazo a lo ocurrido en el caso del sueldo de Marcelo Cubillos. "Mañana en conjunto con les compañeres de la Uss nos movilizamos por un verdadero fin al lucro y a las cajas pagadoras. Seguimos en la lucha por el fin al lucro", dice el llamado del organismo.

Sin embargo, la misma Federación de Estudiantes de la USS les quitó el piso y aseguran que ellos no comparten la actividad. "No hemos convocado ni somos parte de la marcha organizada y convocada por la Confech para mañana jueves (hoy). Las organizaciones estudiantiles de la USS no pertenecemos a la Confech, razón por la cual no nos representan", se lee en el comunicado subido a redes sociales. Eso sí, apuntan que "si bien agradecemos el apoyo a nuestra causa, pedimos a la Confech y a Feusach que respeten la legitimidad y autonomía de las organizaciones estudiantiles elegidas democráticamente por los estudiantes de la USS para representarlos". También sostienen que "rechazamos el aprovechamiento político de esta situación, así como instrumentalización para beneficiar intereses que nada tienen que ver con las necesidades y demandas de los estudiantes de la Universidad San Sebastián". Añaden que "creemos que el diálogo racional y el respeto mutuo, base de la convivencia de nuestra comunidad sebastiana, son los camino para avanzar. A diferencia de otras agrupaciones, no creemos en la fuerza ni en la violencia como medios de presión".