Crónica 07-10-2025

Fedetur advierte: el Gobierno le da la espalda al turismo al recortar en 27% el presupuesto para promover a Chile en el mundo

Una vez más, el turismo vuelve a quedar fuera de las prioridades del Estado. El Proyecto de Presupuesto 2026 reduce drásticamente —en un 27%— los recursos del Programa de Promoción Turística Internacional (Partida 07, Programa 03) respecto del año anterior.



En los hechos, esta decisión significa recortar los fondos que permiten posicionar a Chile como destino turístico competitivo, precisamente en un momento en que la industria se está reactivando y los países de la región aumentan sus inversiones para captar viajeros internacionales.

Actualmente, Chile destina cerca de US$7 millones a promoción turística, monto que ya era modesto en comparación con sus vecinos. Con este recorte, el país quedará con una de las inversiones más bajas de toda América Latina: mientras Ecuador destina US$30 millones, y Perú y Colombia alrededor de US$25 millones cada uno, Chile opta por reducir aún más su presencia internacional.



La Presidenta Ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, calificó esta medida como “una señal profundamente equivocada”:



“Reducir el presupuesto de promoción turística no es un ahorro, es un error estratégico. La promoción internacional es una inversión que se traduce directamente en empleo, divisas y desarrollo regional. Por cada nueve turistas extranjeros que llegan a Chile, se crea un nuevo puesto de trabajo. Con este recorte, simplemente renunciamos a seguir creciendo y generando oportunidades”.



Zalaquett recordó que el turismo sostiene más de 700 mil empleos en el país, el 7% del total nacional, y que casi la mitad son ocupados por mujeres.



“El mensaje que entrega este recorte es desolador. El Estado está debilitando a una industria que impulsa regiones, fomenta la inclusión y contribuye a la cohesión social. En un contexto económico desafiante, el turismo debería ser parte de la solución, no una víctima del ajuste fiscal”.



Finalmente, la representante gremial hizo un llamado directo al Congreso Nacional:



“Confiamos en que el Parlamento corrija esta decisión durante la tramitación del Presupuesto. Chile necesita mirar al turismo como lo que realmente es: una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible, la generación de empleo y la proyección internacional del país”.

