Felipe Escobar: “No fue el arranque de torneo que todos esperábamos “

- El delantero fue sustituido en el segundo tiempo

Esta semana ha sido de reflexión y de hacer un mea culpa, tras el debut de los albirrojos frente a Rengo. Algunos atribuyen al esquema de Lobos, muy timorato sobre todo en los primeros minutos, donde hubo solo una jugada de Valdivia que golpeó el horizontal del pórtico del equipo oro y cielo.

Uno de los regalones de la hinchada, quien conquistó el corazón de los hinchas albirrojos, fue Felipe Escoba, quien opinó: “creo que no fue el mejor arranque de campeonato que todos queríamos. Nos habíamos ilusionado con un triunfo. Por eso hemos revisado y conversado lo que se hizo mal. Estuvimos muy ansiosos, pero lo más importante fue no perder. Para hacernos fuerte en este campeonato lo fundamental es no caer de local. Sabíamos que Rengo iba a llegar con todo y a parar esas dos líneas de 4 y la verdad que no supimos contrarrestar eso, ensuciaron el partido después que se pusieron en ventaja. Nos queda mucho aprendizaje”.

“En Segunda División los partidos son así, te anotan un gol y los equipos se defienden con todo. Real San Joaquín, será un rival muy complicado como lo son todos, el nivel es muy parejo, la cancha es muy chica, complicada, aunque para lograr el objetivo tenemos que luchar contra todos. Sabemos que la gente nos pide siempre, que vamos hacia adelante y como digo no siempre es fácil porque hay equipos que forman una verdadera muralla”, agregó.

Deportes Linares continúa con su preparación para enfrentar a Real San Joaquín, en partido que está programado para el próximo lunes a las 18:00 horas en el estadio municipal de San Joaquín.



