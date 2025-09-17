miércoles 17 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 17-09-2025
    Felipe Rodríguez: “A pesar de la victoria aplastante en la mente estaba lo sucedido con el SAU”
    - Ahora el plantel albirrojo se concentró y logró la madurez necesaria para disfrutar del triunfo
    En la zona de conferencias , una vez finalizado el match , se respiraba tranquilidad y no era para menos , tras la goleada propinada al equipo de General Velásquez , aunque cuando le preguntamos al Preparador Físico, si esta goleada se vivió de una manera distinta por lo que había pasado con el SAU , donde Linares también estaba en ventaja por 5 a 1 y después se complicó pero logro la victoria por 5 a 4 , respondió que “estábamos pensando en aquella situación , afortunadamente se aprendió la lección y terminamos manejando el partido en el segundo tiempo , porque en el entretiempo conversamos con el equipo y dijimos que si queríamos seguir luchando por el ascenso había que ganar y hubo un cambio de actitud . Con un Cristian Duma que aprovechó todas las ocasiones que tuvo en el encuentro , al igual que Cristóbal Díaz , que anotó de “palomita” un golazo . El plantel sabe que esto no termina aquí , tenemos que seguir trabajando para el partido del 5 de octubre ante Melipilla , en calidad de visitante”.
    En tanto que el capitán de los albirrojos, defensa Flavio Rojas , dijo que “ fue un partido muy complicado , pero en el segundo tiempo se nos abrió el arco, afortunadamente tenemos a Duma inspirado que marcó la diferencia . Nosotros estamos tranquilos, y más que sentir la presión de estar en el segundo lugar , sabemos que nuestra próxima estación es Melipilla . Creo que tenemos un plantel muy competitivo y unido , por ese lado hemos marcado la diferencia . Feliz en esta ocasión de haber llevado la jineta en este partido”.
    Uno de los jugadores que brilló en el duelo ante General Velásquez , fue el delantero José Palma , el sub 21, quien opinó: “preparamos la semana de muy buena manera , sabíamos que era un rival difícil que le había hecho un gran partido a Puerto Montt, pero nosotros tenemos el objetivo claro , por eso salimos con todo en el segundo tiempo para liquidarlo . Agradecer la confianza que me ha dado el profesor y mis compañeros , sé que no los voy a defraudar”.
    RECURSOS
    En las últimas horas se dio a conocer la información de que, por fin , Jaime Valdés, que andaba en el estadio el pasado fin de semana , aportó con algunos recursos para cumplir con algunas obligaciones económicas del club, a buena hora, sin duda. Aunque algunas versiones apuntan a que Guillermo Lee consiguió esos recursos, es más, sería el verdadero dueño del club. Como dice ese antiguo refrán: “cuando el río suena es que piedras trae”.

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
