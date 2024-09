Deportes 22-09-2024

Fernández Vial, rival del Depo, no sabe si seguirá participando en el Torneo de Segunda División

- Mañana será un día clave para el futuro de esa institución deportiva

Durante la semana , hubo un comunicado de prensa , del club Arturo Fernández Vial , donde especificada puntos importantes entre ellos que señalaba que a pesar de todo el esfuerzo de los accionistas y colaboradores de la institución no hemos logrado cumplir con la fecha de pago de planilla de la ANFP, lo que significará un castigo que nos condenara a bajar de categoría.

Entendemos el enojo , la tristeza y la impotencia que esta noticia genera. Hemos tenido una montaña de deudas de la administración anterior , sin duda que el problema es mucho mas profundo .Quienes estuvieron en el paso no dieron el ancho. Somos conscientes de los errores cometidos este año , trabajaremos para sacar adelante esta institución con años en el fútbol profesional .

EL SINDICATO DE FUTBOLISTAS REACCIONÓ

Como era de esperar el SIFUP, también a través de un comunicado de prensa, señalo que “ Tras varios meses en los cuales hemos mediado bajo las facultades que tenemos como sindicato , ante la ANFP y la administración de Fernández Vial , apoyando , acompañando y exponiendo todos los posibles escenarios , incluso el actual , a nuestros asociados desde el punto de vista legal y reglamentario , queremos manifestar nuestra preocupación por el abandono que existe por parte de la ANFP hacia la Segunda División , al permitir vacíos que vulneran los derechos laborales de los futbolistas . Hoy el club no cuenta con garantías pues el saldo que mantenían les fue retenido por medidas judiciales de diversos acreedores de Fernández Vial . Como sindicato , hemos realizado todo lo que esta a nuestro alcance , desde hace varios meses , para que nuestros compañeros reciban sus remuneraciones . Además, mantenemos un contacto con los futbolistas porque ellos son los perjudicados junto a los hinchas del club, siendo victimas de una mala administración de los dueños de la institución . Ojala que la ANFP , y el Consejo de Presidentes tomen en cuenta esta división del fútbol profesional y puedan entregar recursos , que existan mas ascensos y que las instituciones reciban aportes económicos de los derechos de televisión” .

El plantel de Fernández Vial estánconsciente de este grave inconveniente y solo decidirán este lunes, si vuelven o no a los entrenamientos .

DEPORTES LINARES

Los albirrojos están atentos a esta situación , porque en dos semanas más deberán jugar con el descendido Fernández Vial . Es más, esto podría ser un alma de doble filo ,porque en el caso de la desafiliación del Vial , podría correrse la tabla de posiciones lo que dejaría a los albirrojos como colistas del torneo , faltando tres fechas para el término del campeonato .

En este sentido , revisamos el articulo 86° , el que habla del descenso por sanciones por desafiliación o expulsión “ Desde la entrada en vigencia de estas bases , si un club fuere sancionado con la perdida de la categoría , la desafiliación o la expulsión se entenderá , para todos los efectos , como el ultimo de la tabla de posiciones al término del campeonato , contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado como perdidos por una marcador de 3 x 0 , pasando los clubes que habrían quedado mas abajo en dicha tabla de no mediar la sanción a subir un lugar cada uno”.

Es por esta razón que la próxima semana será crucial para saber qué pasará con el rival del Depo , de vuelta al torneo , el próximo 6 de octubre , cuando deba enfrentar al equipo aurinegro que ya está descendido.



