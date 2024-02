Deportes 09-02-2024

Fernando “Chiqui” Cordero: “Hace rato que no me divertía tanto corriendo, antes era puro sufrimiento”

Culmina primera semana de trabajo con un saldo ampliamente positivo y de afiatamiento.





La primera semana de trabajo cumplieron los adiestrados por el técnico Eduardo Lobos. Por eso era el momento de conocer las impresiones de lo que han sido estos días de pretemporada. En un punto de prensa, que parece que nuevamente, el día escogido para hablar con los medios, será el jueves, no sé si por cábala, pero este año da la sensación que es el mismo día de la semana, porque también hablo el técnico Eduardo Lobos, o sea que tendremos el clásico “los jueves de Loos”.

Fernando “chiqui” Cordero, el experimentado jugador con una tremenda trayectoria en el futbol, comenzó sus primeras palabras con la prensa, con la frase “nunca me había divertido tanto corriendo, antes era puro sufrimiento. Hemos tenido una semana, demasiado buena, se formó un grupo muy humano, donde el cuerpo técnico y la dirigencia nos hizo saber sus pretensiones que es subir sí o sí. Trataremos de aportar en lo que podamos dentro y fuera de la cancha, esa es nuestra consigna. Sabemos que la hincha esta, super ilusionado, por regresar al sitial que le corresponde nos han enviado mensajes a cada uno, para nosotros es un lindo objetivo para lograr el ascenso. Linares, mejoro mucho las condiciones, tenemos bota de masaje, maquinas para tratar las lesiones y esos pequeños detalles van profesionalizando al equipo y eso nos tiene muy contentos. En lo personal, primera vez que estoy bajo las órdenes de Eduardo, fuimos compañeros en el algún momento y se nota ese profesionalismo por eso nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha. Destacar la infraestructura que posee Deportes Linares, con hermosas canchas. Agradecer el compromiso del municipio, de la gente”.

La próxima semana el cuadro de la “maquinita galáctica”, tiene en carpeta dos apretones, el primero el martes a las 19:00 horas, ante Nacional -Municipal, equipo del futbol amateur y el próximo viernes a las 18:00 horas, frente a Rangers de Talca. Cordero dijo que “estamos en pretemporada, la verdad que vamos a vivir una competencia interna muy complicada por los nombres, y eso es bueno para que nadie se relaje, todos lucharan su puesto. El apoyo del hincha es fundamental y agradecemos a todos quienes cada día, vienen a los entrenamientos. Lamentablemente el campeonato finaliza en el mes de octubre y hay jugadores que están tres a cuatro meses parado. Por eso es primordial que ellos en el día a día se esfuercen y a cuidarse, que el grupo vaya por el mismo lado. Nosotros como plantel votamos a favor del paro de futbolistas, fue 44 a 7. Desde mi punto de vista en una competencia que es chilena, debe haber mas nacionales que extranjeros en la cancha, queremos que el futbolista chileno crezca y no que algunos que vienen por temporada, dejen en la banca a muchas promesas, que tiene el balompié nacional”.