Deportes 30-08-2024

Fernando “chiqui” Cordero hace un mea culpa del momento complicado que viven los albirrojos

- Este domingo juegan de visita frente a General Velásquez

Faltaba escuchar la opinión de los jugadores con más jerarquía en el plantel , los llamados a poner la experiencia en la cancha . Jugadores que llevan años jugando fútbol y que este año están defendiendo la camiseta albirroja .Claro que no ha sido para nada fácil , porque ustedes recodarán- queridos lectores- que este equipo se armó para luchar por el título . Pero , nada de eso pasó con dos técnicos en esta temporada , que curiosamente están casi con la misma campaña que la temporada anterior, “ luchando por no caer a los potreros “ . Para los que no tienen buena memoria , solo aclarar que el año pasado la resta de puntos de otras instituciones permitió a los linarenses seguir con vida en esta competencia semiprofesional .

¿COMO ESTARÁ LA INTERNA DEL CAMARÍN?

Es la gran pregunta que nos hacemos , porque de hecho ya debe haber una presión no tan solo futbolística, sino que psicológica , por la ubicación en la cual se encuentran los dirigidos por el “Kalule” Meléndez .

Pero , cuál es el sentimiento de los llamados jugadores con experiencia y trayectoria en el profesionalismo? . El turno fue de Fernando “chiqui” Cordero , que reconoce que no encuentran el por qué de esta situación: “ ha sido esto súper complicado , porque si analizamos el partido con Lautaro y Concón , fueron muy parecidos, donde intentamos por todos lados y ellos llegaron dos a tres veces, y nos ganaron . Nosotros nos preguntamos por qué nos pasa eso si al final tratamos de ver por todos lados , si son ganas , desconcentraciones, la falta de finiquitar . Es un cúmulo de cosas , por tanto esta mini racha de derrotas es súper difícil porque nosotros analizamos durante la semana los videos y vemos que en muchas partes del juego somos superiores , pero no se concretan en goles . Pero esto es así, nosotros somos jugadores grandes y aunque suene cliché, hay que dar vuelta la página y trabajar en la semana, observar cómo juega el rival que debemos enfrentar y sacar las malas energías , porque lo que pasó ya no se puede cambiar . En el plantel hay una responsabilidad deportiva de parte de todos, del más chico al más grande . Y vamos a luchar para traer los tres puntos frente a General Velásquez y Provincial Ovalle , que son nuestros próximos rivales . En lo personal hace rato que no sentía que una derrota me pegara tan fuerte psicológicamente , porque creo que hicimos todo para ganar y no pudimos” .

Hasta el momento están descartados para el duelo de este domingo , los jugadores Flavio Rojas y Felipe Escobar por acumulación de cartulinas amarillas . El juez central del partido será Felipe Moya .





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo