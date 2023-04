Opinión 14-04-2023

Festival de Talentos



Mauricio Zorondo, Jefe de Operación Social de Hogar de Cristo en Maule Sur



Cuerpos homogéneos y estilizados, altura y delgadez, esculturas en movimiento que se ajustan a un canon de belleza específico. Al buscar la palabra bailarín o bailarina en Internet, las imágenes que aparecen son las mismas que nuestra mente reproduce: hay un molde, un patrón.

Karen, por ejemplo, cada vez que ensaya su personaje para la versión número siete del Festival de Talentos, que busca promover la inclusión de personas con discapacidad mental, dice: “Bailo porque olvido que me están mirando”.

Ella, que forma parte del Programa de Apoyo Familiar (PAFAM) y del Centro Diurno Hogar de Cristo, que acoge a más de 80 personas con discapacidad mental en Linares, nos remarca con una sola frase cuán tabú es la discapacidad mental: poquísimos están dispuestos a admitirla y muchos la padecen.

La sociedad es especialmente cruel con personas que, además de problemas de salud mental, arrastran consumo problemático de sustancias, están en situación de pobreza o viven en la calle, lo que se traduce en una doble exclusión. Son los más marginados; sus familias no tienen cómo darles condiciones mínimas de salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, lo que es un factor adicional de vulnerabilidad.

Según el estudio “Del Dicho al Derecho: Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad", que se lanzará este miércoles 19 de abril, en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, mientras el 35,4% de las personas con discapacidad mental no sabe leer ni escribir, solo el 3,3% de las personas sin discapacidad mental presenta analfabetismo. Por su parte, en el ámbito laboral, se evidencia una amplia disparidad en la proporción de personas ocupadas; mientras el 58,1% de las personas sin discapacidad con 18 años o más se encuentra ocupada, solo el 8,1% de las personas con discapacidad mental lo está.

Decía Bertolt Brecht: “El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma”, y a eso se dedican los participantes del Programa de Apoyo Familiar (PAFAM) y del Centro Diurno Hogar de Cristo: a tallar nuestra mirada para hacernos entender que es en la diversidad donde reside nuestra mayor riqueza. Cuando vengan al “Festival de Talentos”, en el Teatro Municipal de Linares, no habrá miradas condescendientes ni críticas paternalistas; los clichés y prejuicios hacia las personas con discapacidad se desvanecerán ante la dignidad y profesionalismo de los actores y bailarines, que derrumbarán prejuicios.