Social 23-09-2025

Fiesta de la Chilenidad reunió a miles de personas en Linares

La Fiesta de la Chilenidad 2025 se consolidó como el evento más masivo y esperado del año en la comuna, reuniendo a miles personas por jornada, quienes llegaron no sólo desde Linares, sino también desde distintas ciudades de Chile para disfrutar de una verdadera celebración de nuestras tradiciones.

El encuentro destacó por la gran participación de artesanos y emprendedores locales de comida y bebidas, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos típicos que deleitaron a asistentes de todas partes. Este espacio se transformó en una vitrina para la identidad cultural, el emprendimiento y el talento local.

El alcalde de Linares, Mario Meza, valoró el éxito de esta nueva versión: “hemos demostrado, una vez más, que Linares sabe celebrar en grande. Nos llena de orgullo haber realizado una fiesta segura, familiar y limpia, que reunió a más de 20 mil personas por jornada en torno a nuestras tradiciones y que proyecta lo mejor de nuestra comuna hacia toda la región y el país”.

