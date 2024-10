Deportes 31-10-2024

Fiesta del Ciclismo: Hoy parte la XVII Vuelta Maule Sur

Se realizará hasta el 3 de noviembre con más de 120 competidores de todo Chile, sumando a un equipo argentino



Este largo fin de semana el deporte del ciclismo estará de fiesta y las provincias de Linares y Cauquenes serán las cunas de la vuelta más importante del Maule Sur y del país .

Miguel Rumatz, coordinador del club de ciclismo Linares , que esta vez estaba muy emocionado porque no ha sido fácil la realización de esta nueva versión, dijo: “ No saben lo que hemos sufrido , hay que tener mucho corazón y aguante , pero aquí estamos por Linares , por nuestro deporte . Agradecer al alcalde Mario Meza Vásquez , a la municipalidad de Longaví , a la Federación y varias empresas que nos han apoyado. Esta competencia es de cinco etapas, es un recorrido muy exigente, partimos en la comuna de Villa Alegre y vamos al sector de Santa Olga. Son alrededor de 128 kilómetros en la hoja de ruta . El día viernes estamos en Linares donde hacemos una contrarreloj , una clásica desde San Antonio hasta Alto el Nabo con un recorrido de 15 ,3 kilómetros , donde van saliendo cada un minuto los ciclistas y el que tenga el mejor crono, vale decir el mejor tiempo, es el que gana; y en la tarde de ese mismo día a contar de las 17:00 horas , desde la avenida Aníbal León Bustos hasta circunvalación frente al terminal de cortará el acceso y esa ruta estará durante más de una hora y media para los competidores . En tanto que el día sábado salimos desde las 10 de la mañana desde la plaza de Longaví , donde realizaremos un circuito y finalizaremos en el sector de Lomas de Vásquez . Finalmente, el día domingo vamos a salir desde la plaza de armas de Linares , donde iremos hacia el sector de Palmilla , Melozal hasta el cruce Cauquenes , para luego dirigirnos a la meta que estará ubicada al frente de nuestra iglesia Catedral. Esta es la prueba madre de la vuelta al Maule Sur , con más de 150 kilómetros”.

La ceremonia de premiación final esta programada para el día domingo , aproximadamente a las 14:30 horas . Los equipos que darán vida a esta versión número 17 son : Regional Pelarco , All Cicling A , All Cicling B , Equipo Pedal Club Escuela Teno , Monagi Ciclo Talca , Ciclismo Las Rastras , C.C Patagonia Austral – Sunckel , Team Eria – Energym Nacimiento , Team Mani Zavala, Team CRC A , Team CRC B , Cycling Trainig , Team La Higuera , Selección Los Ríos , Team Ruteros La Unión , Team CCH , Multihogar -Quality Lab , RPM Linares A, RPM Linares B , Team Mani Zavala B , CC Astorga -HG -A ; C.C Astorga -HG-B , Club Julián Burgos Guerra y Club Ciclismo Linares . Las categorías serán : Elite , Sub -23 , Juniors y Master A” .

ALCALDE

En tanto que el edil de la comuna de Linares , Mario Meza, agregó que “ esta es la vuelta más grande del Maule , ni Curicó , que se dice es la capital del ciclismo , no realiza una prueba tan exigente y de alto nivel como la del Maule Sur , es más, ahora vienen a competir. Estamos muy orgullosos porque nuestra comuna será el epicentro de la fiesta de los pedaleros y nuestro sello ha sido en esta administración , apoyar como nunca el deporte”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo