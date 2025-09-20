Nacional 20-09-2025

Fiestas Patrias: Cifra de fallecidos en accidentes aumenta a seis y más de 860 mil vehículos han dejado la RM

Carabineros entregó un nuevo balance en el marco de las Fiestas Patrias, en el que destacó que más de 860 mil vehículos ya han dejado la región Metropolitana y seis personas han fallecido producto de accidentes de tránsito. Por otro lado, comunicó que 149 personas han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol o por consumo de droga.

"Desde la RM han salido más de 860 mil vehículos a diferentes partes del país", sostuvo el jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma. Agregó que "nuestra presencia activa y permanente a nivel nacional nos ha permitido fiscalizar a más de 34 mil conductores a nivel nacional, de lo cual hemos practicado más de 9.500 exámenes". Ello arrojó un resultado de 149 detenidos, 122 de ellos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y 27 de ellos asociados al consumo de droga", complementó. Por otro lado, Vielma señaló que "a nivel nacional se han registrado más de 166 siniestros viales con un resultado de 108 personas lesionadas de diversa consideración". Y "pese a todos los esfuerzos de fiscalización que ha hecho la institución a nivel nacional, debemos lamentar la cifra de seis personas fallecidas". Las causas de los decesos son principalmente por atropello y se han registrado en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y RM.

