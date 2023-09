Opinión 14-09-2023

Fiestas Patrias, ¡gocemos!

Natalia de la Horra, Nutricionista clínica Meds y Sportlife



Uno de los reportajes clásicos en la prensa nacional se refiere al aumento de peso que los chilenos experimentamos después de la celebración de Fiestas Patrias. Si bien es un dato y consecuencia real para una buena parte de la población, el que sea un “tema” periodístico responde al enfoque “peso centrista” de nuestra sociedad, que nos encuadra sólo en un número de la balanza y poco analiza el impacto agudo de subir de peso durante 4 días.

El otro día me preguntaron qué impacto tiene en una persona de 70 kilos, subir 2 kilos durante Fiestas Patrias, a lo que respondí “probablemente ninguno”, frase que generó silencio y hasta tartamudeo en mi audiencia, porque seguramente esperaban alguna frase fatalista.

Lo cierto es que el aumento de peso en torno al 18 de septiembre está dado, en parte, por el aumento de calorías de la dieta (energía proveniente de los alimentos), de los carbohidratos (que elevan la cantidad de agua intramuscular) y por el exceso de sodio o sal común, presente especialmente en asados, embutidos, chorizos, empanadas y aderezos como la mayonesa o el pebre. Sin embargo, el número de la balanza refleja una mezcla de factores, no sólo el aumento de calorías, por lo tanto, lo más probable es que una vez retomada la rutina, se baje de peso.

Entonces, si una persona que normalmente se ejercita y en la medida de lo posible consume de forma consciente y saludable en Fiestas Patrias, pero aun así aumenta de peso, ¡no es el fin del mundo! Un par de kilos extra no echan por tierra los avances, no se pierde masa muscular por no entrenar durante 4 días, y no se arruina el objetivo final del ejercicio de perder grasa. Porque la verdad es que no comemos de todo, y disfrutar comiendo en una instancia social también es un gran avance.

