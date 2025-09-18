jueves 18 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 18-09-2025
    Fiestas Patrias: poner en el centro el cuidado de la infancia
    Publicidad 12

    Ivonne Maldonado Directora Carrera de Psicología Universidad de Las Américas, Sede Concepción

    Las Fiestas Patrias son, sin duda, una ocasión especial. Una celebración que rescata costumbres campesinas y evoca tiempos pasados cargados de unión, disfrute y comunidad. Sin embargo, muchas veces estas instancias también se asocian a descontroles de todo tipo. En el imaginario colectivo persiste la idea de que “sin excesos no hay diversión”, lo que puede traer consecuencias negativas, especialmente cuando hay niños y niñas presentes.
    Cuando una persona asume la responsabilidad de cuidar a un infante, esta protección debe ser coherente con las conductas que muestra frente a ellos. No basta con educar en valores y principios si, llegado septiembre, estos se relegan en nombre del descontrol. En esas circunstancias, los más pequeños pueden experimentar inseguridad y vulnerabilidad, generando recuerdos desagradables que incluso pueden revivirse en momentos similares a lo largo de su vida.
    La celebración patria también puede ser una experiencia profundamente positiva para la niñez, siempre que los adultos comprendan el peso de sus acciones. La crianza implica formar niños y niñas felices, capaces de avanzar en su desarrollo con confianza y desafíos que los fortalezcan, en lugar de obstáculos que los limiten.
    La invitación es a poner en el centro a las infancias. Pensar en sus derechos y en su bienestar es clave para resignificar estas fechas. Reír, compartir, bailar, descansar y estar en familia son formas de celebrar que no implican riesgos para la salud física ni mental, y que, al contrario, pueden dejar huellas memorables y protectoras, capaces de acompañar a los más pequeños en momentos difíciles.
    Freddy Mora | Imprimir | 120

    Otras noticias

    Rechazan reforma constitucional que regulaba dieta de los expresidentes de la República
    Rechazan reforma constitucional que regulaba dieta de los expresidentes…
    No arruinemos las Fiestas Patrias: implicancias de conducir en estado de ebriedad
    No arruinemos las Fiestas Patrias: implicancias de conducir en estado de…
    Juegos y juguetes tradicionales: puentes que nos conectan con la infancia
    Juegos y juguetes tradicionales: puentes que nos conectan con la infancia
    Seguridad del Paciente
    Seguridad del Paciente
    Seguridad del Paciente
    Seguridad del Paciente
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para