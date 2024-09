Nacional 18-09-2024

Fin al CAE: Fidel Espinoza condiciona apoyo y Gobierno acusa "chantaje"

Aun cuando no termina de desarrollar el proyecto de ley para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y atender la situación de los deudores, aparte de los reparos de la oposición por el momento político para reimpulsar el debate, el Gobierno ahora también enfrenta "fuego amigo" del senador socialista Fidel Espinoza, quien condicionó su apoyo.

El legislador fue categórico en afirmar que no votará a favor si antes no se aclara la situación del otrora director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Jaime Tohá Lavandero, también militante del PS, quien fue nombrado en el cargo en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y luego permaneció durante Piñera II, hasta que se le pidió la renuncia cuando asumió el Ejecutivo de Gabriel Boric.

El emplazamiento surgió luego de Ciper revelara que la Junaeb, bajo la administración de Tohá Lavandero, contrató vía trato directo a seis empresas, una de ellas Savisa por 126.000 millones de pesos, apenas dos días después de que el director de la compañía, Jaime Abumohor, le pidió a Luis Hermosilla, entonces abogado del Ministerio del Interior, que lo ayudara a conseguir un documento que no era público y que necesitaba para impugnar una licitación del servicio de alimentación escolar que había sido declarada desierta.