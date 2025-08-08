Crónica 08-08-2025

Fin de tarjetas de coordenadas para transferencias electrónicas se postergó por un año

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que decidió aplazar hasta el 1 de agosto de 2026 la entrada en vigencia de la eliminación de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación para pagos y transacciones electrónicas.



El anuncio se produce tras recibir críticas desde distintos sectores, debido al impacto que la medida puede tener en la población adulta mayor, que en muchos casos no maneja con facilidad las herramientas digitales o no tiene acceso a ellas.



El objetivo, según el regulador, es entregar un mayor plazo a los emisores de medios de pago para que puedan implementar de forma gradual sistemas de autenticación más robustos, especialmente considerando a los usuarios que aún dependen de métodos impresos como las tarjetas de coordenadas.

Esta decisión se enmarca en los cambios introducidos por la Norma de Carácter General N° 538, publicada en junio pasado, que busca elevar los estándares de seguridad en la identificación de clientes por parte de las instituciones financieras, con el fin de reducir los riesgos de fraude en operaciones digitales.



Junto con la prórroga en la eliminación de las tarjetas de coordenadas, la CMF también postergó la entrada en vigencia de los casos obligatorios de uso de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), de manera que ambas medidas entren en vigor simultáneamente en agosto del próximo año.

