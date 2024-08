Nacional 07-08-2024

Firma mensual y prohibición de acercarse a la clínica para presidente de CLC por apropiación indebida de $2 mil millones



Alejandro Gil fue formalizado por el delito de apropiación indebida, en una investigación que incluyó a 50 médicos del recinto del sector oriente de la capital.

El 4º Juzgado de Garantía de Santiago entregó las medidas cautelares contra Alejandro Gil Gómez -presidente de la Clínica de Las Condes-, quien fue formalizado por el delito de apropiación indebida. Firma mensual, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la clínica y un plazo de investigación de 8 meses fue lo que decretó la justicia.

Gil llegó al Cuarto Juzgado de Garantía con una mascarilla cubriendo su rostro y acompañado de algunos cercanos, entre ellos su abogado, Alejandro Jofré. "Ostenta el cargo de presidente del directorio y presidente ejecutivo de la Clínica Las Condes, y que, por lo tanto, tiene el control respecto, en la práctica, más allá de los gerentes generales, de todo lo que se realiza en la clínica. Esa es la razón primordial por la cual se le formaliza él y no se le realiza una formalización a los gerentes. El delito que se le imputa es la apropiación indebida por parte de la clínica, a través de sus instrucciones, de los dineros que han sido recaudados por parte de la clínica a las distintas aseguradoras de salud, dígase, isapre, Fonasa, y los mismos pacientes que corresponden a las prestaciones realizadas por los médicos en la clínica respecto de sus pacientes", señaló Karin Naranjo, fiscal de Las Condes. El persecutor agregó que "aproximadamente son 50 médicos, pero objetos de esta formalización fueron sólo 20, 21. Los montos por los cuales se formalizó hoy son aproximadamente 2.000 millones de pesos, pero esa cifra podría variar conforme al resultado de las pericias que ya se están realizando y otras que están por realizarse". Sobre la medida cautelar que se le decretó, Naranjo expresó que "me parece que puede o no resultar apropiada según desde el punto de vista que se mire, por cuanto el señor Gil en realidad es director. Esta medida no lo impide de su cargo de director de la clínica y como tal igual va a tener acceso a la información y a las reuniones de directorio. Me imagino que incluso se pueden realizar en otros lugares distintos a las dependencias de la clínica".